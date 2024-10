Alte Grains – eine Kategorie von Whiskys, die nicht zu Unrecht viele Fans hat. Wenn solche gut gereiften Grain Whiskys auch in ein ausgezeichnetes Fass gegeben worden sind, bieten sie meistens ein Feuerwerk an Geschmack, das auf der süßen Seite beheimatet ist.

Das steht auch bei dem Invergordon 36yo aus der gleichnamigen, 1959 gegründeten Brennerei zu vermuten, der nun von McNeill’s Choice auf den Markt gebracht wird (Link zum Onlineshop im Artikel). Mit den untenstehenden Infos und Tasting Notes können Sie sich selbst ein Bild davon machen:

McNeill’s Choice bringt “1988”, einen Invergordon 36 Jahre mit natürlicher Fassstärke von 46,2% auf den Markt

Diesem private cask ist über die Zeit ein hoher Schwund widerfahren, so dass nur 103 Flaschen aus dem Barrel abgefüllt werden konnten.

Verehrte Mitglieder der Whisky-Szene, es ist wieder Zeit für einen kleinen Vortrag, garniert mit sanften Backpfeifen. Fangen wir mit der wesentlichen Nachricht an: Es handelt sich um einen Invergordon 36 Jahre, Single Grain Scotch Whisky, für 134,90 € (0,7L Flasche, inklusive Versand). Mit anderen Worten:

Ein vergleichbares PLV könnt ihr lange und vergeblich suchen. Hilfestellung: Übersicht aktuelle Invergordons bei deinwhisky.de Ein 36 Jahre alter Scotch Single Malt wäre aktuell wie teuer? Ganz genau. Anstelle von alten Whiskys, die als Travel Retail Collectors Edition in irgendwelchen Glasvitrinen enden, haben wir hier ein faires Produkt für den Genießer gebottled.

Jetzt kann man natürlich schon das gehässige Raunen der Single Malt Fanatiker hören: “Bäh, Grain Whisky (würg)”. Okay, Whisky ist Geschmackssache. Aber: An dieser Stelle zitieren wir mal vom Halbgott Serge Valentin (whiskyfun.com), was er zu Invergordon sagt ( Verkostung hier ): “In my book it is a top-grain-distillery, if not the very best.”

Ähnlich sind auch unsere Erfahrungen mit Invergordon, die zusammen mit Cameronbridge eine Sparte Grain Whiskys herstellen, denen wir vertrauen. Ja, ein Bourbon Cask Grain Whisky wird nie eine Verkostungsnotiz mit 40 verschiedenen Aromen provozieren. Aber das, was alte Grains machen, machen sie sehr, sehr gut. Es gibt einen deutlichen Unterschied zwischen Fuselgrains, die in Supermarktwhiskys landen und für den schlechten Ruf der Kategorie sorgen, und 30+ Jahre alten Single Casks von renommierten Brennereien – das sollte jedem klar sein.

Kommen wir nun zum eigentlichen Whisky. Das Fass hat über die Zeit starke Verluste erlitten, so dass zum Zeitpunkt des Kaufes grob 175 Flaschen geschätzt wurden. Zwischen Kauf und Bottling gingen nochmal 72 Flaschen drauf, sodass am Ende nur 103 Flaschen abgefüllt werden konnten. Dazu kommt noch eine unheimliche, natürliche Fassstärke von 46,2%, die perfekter nicht sein kann. Wie schmeckt er denn nun?

Nase: Wie immer bei alten Whiskys: Schön stehen und atmen lassen! Paradiescreme, warmes Gebäcksortiment (Vanillestange, Apfeltasche, Mohnschnecke), eine Ladung gemahlene Weihnachtsgewürze (Zimt, Nelken, Sternanis), Baileys, Maracuja-Sorbet, ein Spritzer Grapefruit. Mit viel Zeit und Luft muffiger, eine dicke Luft aus Puderzucker, Vanille, Karamell und Gewürzen steht im staubigen Dachboden im Hochsommer – jetzt kommt das Alter zum Vorschein.

Gaumen: Überraschend frisch und klar im ersten Mundgefühl, wie ein Schluck Quellwasser (vom Gefühl, nicht vom Geschmack). Popcorn mit ein paar gerösteten Maiskernschalen, Kellogg’s Cornflakes, Schokobrownie, Grapefruit und Orangenzeste. Beim zweiten Schluck süßer, viel Paradiescreme und Vanillestange, Traubenzucker, Datteln, immer begleitet von den leicht herben Brownie-, Zesten- und Röstaromen. Mit jedem Schluck werden die Geschmäcker intensiver. Super natürliche Trinkstärke mit der richtigen Power – lässt sich sehr leicht trinken.

Finish: Fasstannine in Form von Grapefruit, Vanille, Karamell, Kokos-Bountyriegel, cremig, leichtes Kribbeln, später Orangenöl. Die Vanillestange aus der Bäckerei bleibt sehr lange bestehen. Der Whisky bietet ein gelungenes Zusammenspiel von süßen und herben Aromen, wobei die Süße deutlich überwiegt ohne zu übertreiben, während die herben Aromen kontrastieren und Akzente setzen ohne zu bitter oder störend zu sein.

Den Invergordon gibt es ab sofort im Onlineshop von Celtic Events zu bestellen. Samples sind erhältlich. Eckdaten auf einen Blick:

Invergordon 36 Jahre 46,2% Fassstärke

Single Grain Scotch Whisky / Bourbon Cask Matured Cask No. 26981 / 103 Flaschen

134,90 € / 0,7L (192,71 € / 1 L)