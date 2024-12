The Caskhound präsentiert Highland Grain vs. Speyside Malt

Zum Jahresende erscheinen unter dem Motto Highland Grain vs. Speyside Malt noch einmal zwei weitere Bottlings von The Caskhound aka Tilo Schnabel.

Der Highland Grain stammt aus der Brennerei Invergordon lagerte insgesamt 18 Jahre. Der Zeit in einem Ex-Bourbon-Cask folgte eine Reifung für fast drei Jahre in einem First Fill Moscatel Barrique.

Aus der Benrinnes Distillery kommt der Speyside Malt, der 14 Monate seiner insgesamt 16 Jahre langen Reifung in einem First Fill Madeira Barrique verbrachte.

Hier alle Details zu The Caskhound: Invergordon und dem Benrinnes aus der „Animals of Scotland“-Collection:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Ein köstlicher Showdown: INVERGORDON vs. BENRINNES – zwei Whiskys, die begeistern!

Dass die legendäre „Spürnase für feinen Whisky“ auch zum Jahresende noch einmal voll auftrumpfen kann, zeigt THE CASKHOUND-Mastermind Tilo Schnabel mit seinen zwei neuen Abfüllungen: „Highland Grain vs. Speyside Malt“ lautet hier das Motto. Beide Whiskys – mit 16 und 18 Jahren perfekt gereift und aus den renommierten Brennereien stammend – begeistern durch ihre komplexe Aromenvielfalt und eine ausgewogene Balance zwischen Frucht und Würze, die den Genuss intensiv und vielschichtig macht. Viel Spaß beim Entdecken!

A Highland Masterpiece: sweet, sensuous & with a fruity punch!

Den Anfang macht der 18-jährige INVERGORDON Single Grain. Der mit kraftvollen 56,6 % Vol. abgefüllte Tropfen aus der gleichnamigen Brennerei in den nordöstlichen Highlands ist ein echter Geheimtipp für Grain-Fans und neugierige Entdecker. Nach seiner klassischen Reifung im Ex-Bourbon-Fass durfte er noch fast drei Jahre in einem First Fill Moscatel Barrique lagern – und genau das verlieh dem Highlander eine unverwechselbare Tiefe und Komplexität. In der Nase verschmelzen die intensive Süße von Toffee, Karamell und fruchtigen Weinbergpfirsichen mit Vanille und Gebäck. Am Gaumen dominieren Kräuterbonbons, Rumrosinen und Schoko-Trüffel, begleitet von der Üppigkeit saftiger tropischer Früchte und würzigen Akzenten. Wir finden: ein spannender Single Grain, der mit jedem Schluck neue Nuancen offenbart!

THE CASKHOUND: INVERGORDON

Highland Single Grain Scotch Whisky

18 Jahre alt (2006/2024) • 56,6 % ABV – Natural Cask Strength

Matured in an Ex-Bourbon Cask + Finished for 1012 days in a First Fill Moscatel Barrique

Auflage 440 Flaschen á 0,5 l • UVP: 44,90 Euro

Nase: Warme Toffee-Sauce und Karamell-Popcorn dominieren zunächst, begleitet von etwas Möbelpolitur. Danach trifft die Fruchtigkeit von Weinberg-Pfirsich und Rosinen auf buttrige Croissants und sanfte Vanille. Orangenöl bringt Frische, während gebackene Banane und Liebstöckel für fruchtige & würzige Akzente sorgen.

Mund: Ein Hauch von Nagellack öffnet den Geschmack, der sich schnell in Kräuterbonbon-Noten verwandelt. Der süße Charakter zeigt sich erneut in Form von Kuchenteig, durchzogen von saftigen Rumrosinen und Kokosraspel. Trüffelpralinen fügen einen Hauch von dekadenter Schokolade hinzu, der sich harmonisch mit würzigen Noten verbindet. Fruchtige Frische bringt die Kombination aus reifer Ananas, Banane und spritziger Himbeerbrause, während der Geschmack von Plundergebäck mit Vanillepudding für einen köstlich cremigen Abschluss sorgt.

Abgang: Ein langanhaltender und wärmender Ausklang, mit einer sanften, dezenten Würze von Eiche, die sich trocken auf der Zunge ausbreitet. Ein letzter, feiner Hauch von Rum verleiht ihm eine gewisse Eleganz. Abschließend bleibt ein Eindruck von zartem Kakaopulver zurück, das eine bittersüße, harmonische Note hinterlässt.

‘Shear’ delight: A Speyside Malt so tasty, it’s worth bleating about

An zweiter Stelle präsentiert sich der 16 Jahre gereifte Single Malt aus der BENRINNES Distillery. Diese mittlerweile zehnte Abfüllung der beliebten ANIMALS OF SCOTLAND-Reihe zieht ihren besonderen Reiz aus dem spannenden Wechselspiel aus klassischer Bourbon-Cask Reifung und der sorgfältigen, 14-monatigen Nachreifung im edlen First Fill Madeira Barrique. Der mit der Aromenfülle des portugiesischen Süßweins veredelte Speyside Whisky nimmt den geneigten Whiskyfan dabei ordentlich auf die Hörner – nicht von ungefähr ziert Lana Mathiesons liebevolle Illustration des kernigen „Tartan Ram“ das Label. Die Aromen des mit angenehmen 52,8 % abgefüllten Speysiders zeigen sich dicht und kraftvoll, in der Nase dominiert eine intensive & süße Fruchtigkeit, begleitet von würzigen Akzenten. Am Gaumen und im Abgang präsentiert sich der BENRINNES von der spannenden Seite: mal spritzig-frech und lebhaft fruchtig zugleich, mal honigsüß, mitunter sogar ingwerscharf – aber stets begleitet von einer ausgleichenden, subtilen Würze und feinen Nussigkeit. Ein intensiver und nuancenreicher Dram, der einen häufig unterschätzten Speyside Whisky ins rechte Licht rückt. In diesem Sinne: trinke Gutes und rede darüber!

„Animals of Scotland“-Collection: BENRINNES

Speyside Single Malt Scotch Whisky

16 Jahre alt (2008/2024) • 52,8 % ABV – Natural Cask Strength

Matured in a Refill Ex-Bourbon Cask + Finished for 14 Months in a First Fill Madeira Barrique

Auflage 222 Flaschen á 0,7 l • UVP:99,90 Euro

Nase: Ein einladendes Bouquet entfaltet sich mit einer angenehmen Süße, die an Puderzucker und reife dunkle Beeren erinnert. Im Hintergrund schwingen fruchtige Noten von Weinbowle mit Pfirsich und Honigmelone mit, begleitet von dem sanften Duft von Weingummi. Eine harzige Note verleiht Tiefe, während Muskatnuss und ein Hauch Citrus für ein würzig-frisches Finale sorgen.

Mund: Am Gaumen überrascht ein kühler und zugleich spritziger Auftakt, verbunden mit üppiger Fruchtigkeit wirkt es geradezu wie ein „Fruchtsalat auf Speed“ … darauf folgen intensive Nuancen von Kräuterhonig, Turkish Delight, karamellisierte Walnüsse und ein zarter Hauch von Ingwerschärfe. Würzige Komponenten wie Sandelholz und Erdnussnoten treten hervor, gepaart mit einem subtilen, mineralisch-fleischigen Charakter, der das Geschmacksbild abrundet.

Abgang: Der Nachklang ist von mittlerer Länge, wärmend und geprägt von würzigen Noten, Leder und trockener Eiche. Eine Spur von Kräuterbonbons bringen eine delikate Süße, während eine leichte Traubennote für ein harmonisches Finale sorgt.

Wie von THE CASKHOUND gewohnt, wurden beide Abfüllungen in natürlicher Fassstärke, ohne Farbstoffe und ohne Kältefiltration abgefüllt. Erhältlich sind die Tropfen ab Dienstag, dem 10. Dezember 2024, bei uns und unseren Handelspartnern.

Der Dezember hält noch weitere Bottlings aus dem Hause THE CASKHOUND bereit. Zu diesen und anderen Abfüllungen werden wir Sie demnächst informieren – freuen Sie sich drauf!

Haben wir Sie hinreichend neugierig gemacht? Besuchen Sie doch unsere ausgewählten Handelspartner – die Liste finden Sie im Shop unter www.thecaskhound.de oder melden sich dort einfach für unseren Newsletter an, um keine Nachricht zu neuen Bottlings zu verpassen.

THE CASKHOUND | Tilo Schnabel | info@thecaskhound.de | www.thecaskhound.de