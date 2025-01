Invergordon ist eine der wenigen Grain-Brennereien, aus denen man – selten, aber doch – gut gereifte Fässer mit über 40 Jahren Reifezeit abgefüllt sehen kann. Und alte Grains können viel, wenn man den eher süßen und manchmal kokoslastigen Charakter dieser Whiskys mag.

Für solche Genießer und jene, die alte Grains einmal probieren wollen (sie haben im Vergleich zu gleichaltrigen Single Malts einen schon fast obszön günstigen Preis) hat Tilo Schnabel als THE CASKHOUND jetzt einen 47 Jahre alten Invergordon aufgelegt, in natürlicher Fassstärke von 43,6% und in einer Auflage von 204 Flaschen.

Die detaillierten Infos dazu und die Bezugsquellen finden Sie hier:

Zum Auftakt des Whiskyjahres 2025 präsentiert THE CASKHOUND einen 47-jährigen Invergordon Single Grain Whisky

THE CASKHOUND alias Tilo Schnabel beginnt das Whiskyjahr 2025 gleich mit einem echten Highlight: am 10. Januar 2025 erscheint sein 1977er INVERGORDON SINGLE GRAIN. Mit diesem hochkarätigen ersten Release des Jahres zelebriert der renommierte unabhängige Abfüller aus Deutschlands Südwesten eindrucksvoll die Qualität und Vielschichtigkeit gereifter Grain Whiskys.

Ein 47-jähriger Single Grain Whisky aus der Highland Distillery INVERGORDON ist die neueste Veröffentlichung der exklusiven EXQUISITE CASKS-Reihe, die sich auf Einzelfassabfüllungen ab 25 Jahren spezialisiert hat. Die Bottlings dieser Reihe bestechen durch das ausgewogene Zusammenspiel von Alter, Reife und komplexer Geschmacksfülle, das in Kombination mit einem äußerst attraktiven Preis sowohl Neulinge als auch erfahrene Whiskykenner begeistert.

Vielschichtig und komplex – ein vollendet gereifter Single Grain Whisky schafft einzigartige Genussmomente

Durch das anhaltende „Grain Revival“ erfreuen sich schottische Single Grains großer Beliebtheit. Kein Wunder: weiß doch eine besonders lange gereifte Abfüllung wie unser 1977er INVERGORDON dank seiner fast fünf Jahrzehnte im Refill Ex-Bourbon Cask mit einer außergewöhnlichen Vielschichtigkeit, Aromenfülle und Komplexität zu beindrucken. Dieser ‚Elder Statesman‘ unter den Grain Whiskys muss sich keinesfalls hinter Single Malts verstecken. Die natürliche Fassstärke von 43,6 % ist perfekt eingebunden und verleiht dem Tropfen eine angenehme Präsenz. In der Nase verbinden sich Honig, poliertes Holz und tropische Früchte, während am Gaumen süße Noten von Toffee und Aprikosen auf klassische Grain-Aromen und würzigen Ingwer treffen. Ein ausgewogenes Finish mit Zitrusfrische, Gewürzen und sanften Eichennoten krönt dieses außergewöhnliche Genusserlebnis.

EXQUISITE CASKS: INVERGORDON 1977

Highland Single Grain Scotch Whisky

47 Jahre alt (1977/2024), 43,6 % ABV, Fully Matured in a Refill Ex-Bourbon Barrel

Auflage 204 Flaschen (0,7 l) à 249,00 Euro (UVP)

Nose: Der delikate Duft von Waldhonig, Möbelpolitur und poliertem Eichenholz erfüllt die Sinne, begleitet von den warmen Noten von Bienenwachs und cremiger Vanillesoße. Hinzu kommen cremiges Fudge und buttriges Shortbread. Im Hintergrund entfalten sich die Aromen von Bananenküchlein und feinen Kokosflocken, ergänzt durch üppige Süße eingekochter tropischer Früchte. Dezente holzige Nuancen runden das aromatische Profil harmonisch ab.

Palate: Der Antritt ist intensiv süß, beginnend mit Honig und kandiertem Apfel. Cremiges Toffee ergänzt den Eindruck, während die leicht herben Noten von grünem Tee und einem alten, staubigen Eichenholzschrank für markante Akzente sorgen. Saftige Aprikosen und kandierter Ingwer bringen eine fruchtig-würzige Balance, während getrocknete Bananenchips und eine feine Kokos-Schokoladen-Note an exotische Desserts erinnern. Anklänge von saftigen Rumrosinen sorgen für ein warmes und luxuriöses Finish im Mund.

Finish: Mittellang und mit einer angenehmen Mischung von süßen und getreidigen Noten. Die bittere Süße von Orangenzesten verleihen ihm eine zitrische Lebendigkeit, während Zimt eine wohlige Würze beisteuert. Ein Hauch von Rum verleiht Tiefe, und die angenehm trockenen Eichennoten sorgen für einen eleganten, würzigen Nachhall, der den Gesamteindruck harmonisch abrundet.

Tip: Nach weit über vier Jahrzehnten Ruhe im Fass lohnt es sich, dem Destillat eine angemessene Menge Zeit im Glas zu gönnen …

Wie von THE CASKHOUND gewohnt, präsentiert sich auch dieses EXQUISITE CASKS-Bottling in natürlicher Farbe, Fassstärke und ohne Kältefiltration. Auftritt und Verpackung sind dem Inhalt entsprechend hochwertig und erfreuen mit exklusivem Design, präsentiert in einer edlen, schwarzen Holzbox. Ergänzend liegt ein Informationsblatt bei, das wissenswerte Details zum Destillat, zur Brennerei sowie Verkostungsnotizen des Whiskys bietet und das Gesamtpaket abrundet.

Haben wir Sie hinreichend neugierig gemacht? Besuchen Sie doch unsere ausgewählten Handelspartner – die Liste finden Sie im Shop unter www.thecaskhound.de oder melden sich dort einfach für unseren Newsletter an, um keine Nachricht zu neuen Bottlings zu verpassen.