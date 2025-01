Mittlerweile hat es schon fast Tradition: Das Vienna Whisky Festival wird 2025 zum dritten Mal in den stilvollen Räumlichkeiten der Ottakringer Brauerei im 16. Wiener Gemeindebezirk stattfinden – und wie üblich mit zahlreichen Whiskymarken aus den verschiedensten Whiskyregionen. Zum ersten Mal gibt es dafür auch Gruppentickets (5+1 gratis), – der Vorverkauf hat jetzt begonnen.

Hier mehr Info zur Messe in Wien:

Wien wird erneut zum internationalen Whisky Hotspot – Vienna Whisky Festival lädt in die Ottakringer Brauerei

Wer Whisky liebt, sollte sich den 4. und 5. April 2025 vormerken. An diesen beiden Tagen wird die Ottakringer Brauerei in Wien zum Zentrum für Whisky-Enthusiast*innen und all jene, die hunderte Whisky Sorten aus aller Welt entdecken möchten. Zwei Tage lang dreht sich dort alles um Whisky, dessen Ursprung vermutlich in den mittelalterlichen Klöstern liegt und aus dem Gällischen übersetzt so viel wie „Wasser des Lebens“ bedeutet.

„Wir freuen uns sehr, dass das Vienna Whisky Festival so großes Interesse weckt. Das Festival bietet eine einmalige Chance, sich über Whisky-Trends auszutauschen, besondere Abfüllungen zu verkosten und sowohl etablierte Marken als auch innovative Newcomer kennenzulernen – ein Genuss für Whisky-Fans und solche, die es noch werden wollen.“ Nicolas Hold, Initiator und Geschäftsführer von HSG Events

Whisky ist nicht nur ein Getränk, sondern ein Stück Geschichte. Über Jahrhunderte haben Irland und Schottland ihre Ansprüche auf das Erbe des Whiskys erhoben. Für Whisky-Liebhaber*innen lohnt sich ein Besuch des Vienna Whisky Festivals auf jeden Fall. Hier werden sowohl seltene Raritäten als auch Produkte bekannter Marken und neue Abfüllungen vorgestellt – nicht nur aus Schottland und Irland, sondern aus allen Teilen der Welt. Es geht nicht nur um das Genießen, sondern auch um Wissensaustausch und die Gelegenheit, mehr über die Herstellung und Veredelung dieser edlen Spirituose zu erfahren.

Whisky in all seinen Facetten

Whisky-Fans können sich auf eine beeindruckende Geschmacksvielfalt freuen, von malzig bis rauchig, von torfig bis fruchtig. Am 4. und 5. April 2025 bietet sich in der historischen Ottakringer Brauerei eine exklusive Gelegenheit, diese Vielfalt zu erleben. Zahlreiche internationale und nationale Whisky-Marken präsentieren ihre besten Sorten, begleitet von kulinarischen Köstlichkeiten, Musik und einem stilvollen Ambiente. Für noch tiefere Einblicke sorgen spannende Tastings und Masterclasses, bei denen Expert*innen aus der Whisky-Welt ihre Kenntnisse weitergeben.

Jetzt Tickets sichern

Der Vorverkauf für das Vienna Whisky Festival 2025 hat bereits begonnen. Tickets sind online unter www.spiritsfestivals.at erhältlich. Neben Einzelkarten gibt es auch Gruppentickets (5+1 gratis).



Links

Websites: www.spiritsfestivals.at

Facebook: https://www.facebook.com/spirits.festivals

Instagram: https://www.instagram.com/spirits.festivals/?hl=de