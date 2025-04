Vienna Whisky Festival 2025: Zwei Tage voller Whisky-Highlights

Nur noch wenige Tage, und das Vienna Whisky Festival lädt erneut in die Ottakringer Brauerei in Wien.

Wer dieses Wochenende in die Welt des Whiskys eintauchen möchte, sollte sich schnell Tickets auf www.spiritsfestivals.at sichern.

Zwei Tage voller Whisky-Highlights:

Dieses Wochenende beginnt die Reise durch die Welt des Whiskys

Am 4. und 5. April 2025 verwandelt sich die Ottakringer Brauerei in das Zentrum der Whisky-Welt. Beim Vienna Whisky Festival erwartet die Besucher*innen eine exquisite Auswahl von knapp 80 Marken und hunderten Whisky-Sorten aus aller Welt. Ob Kenner*in oder neugierige Einsteiger*innen – dieses Wochenende bietet die perfekte Gelegenheit, die Vielfalt des „Wassers des Lebens“ zu entdecken.

Whisky-Genuss aus aller Welt an einem Ort

Von den rauchigen Aromen schottischer Destillerien über die sanften Noten irischer Whiskys bis hin zu innovativen Kreationen aus Japan und vielen anderen Ländern – das Festival bringt die internationale Whisky-Kultur nach Wien. Auch österreichische Brennereien präsentieren ihre edlen Tropfen und zeigen, dass Whisky auch hierzulande in höchster Qualität produziert wird.

© Alex Felten

Besucher*innen dürfen sich auf exklusive Tastings seltener Abfüllungen, persönliche Gespräche mit Vertreter*innen der Destillerien und spannende Masterclasses freuen. Whisky-Expert*innen geben faszinierende Einblicke in Fassreifung, Aromenvielfalt und die Geheimnisse der Herstellung.

Masterclasses: Tief in die Welt des Whiskys eintauchen

Für alle, die mehr als nur kosten möchten, bieten die Masterclasses eine einzigartige Gelegenheit, Whisky in all seinen Facetten zu entdecken. Renommierte Whisky-Expert*innen führen durch spezielle Themenverkostungen, die sich unter anderem mit den Einflüssen der Fassreifung, der Kunst des Blendings oder der Besonderheit seltener Jahrgangsabfüllungen beschäftigen. Dabei erfahren Teilnehmer*innen spannende Hintergründe zur Herstellung und Entwicklung verschiedener Whisky-Stile und erhalten exklusive Einblicke in die Expertise der Profis.

Letzte Chance auf Tickets – einige Zeitslots bereits ausverkauft!

Das Interesse ist groß: Vier der fünf Zeitslots sind bereits vergriffen. Wer dieses Wochenende in die Welt des Whiskys eintauchen möchte, sollte sich schnell Tickets auf www.spiritsfestivals.at sichern. Neben Einzelkarten gibt es auch attraktive Gruppenangebote (5+1 gratis). Nicht verpassen – das Vienna Whisky Festival 2025 verspricht ein unvergessliches Wochenende voller Genuss und Entdeckungen!

