Auch Wien wird in den nächsten Wochen wieder ein Brennpunkt für Whiskybegeisterte: Am 4. und 5. April 2025 findet in der Ottakringer Brauerei das Vienna Whisky Festival 2025 statt – mit einer breiten Pallette an internationalen und heimischen Whiskys.

Mehr zur Veranstaltung, die wie auch in den vorangegangenen wieder mit zwei Timeslots pro Tag arbeitet, hier in der Presseaussendung, die wir erhalten haben:

Vienna Whisky Festival 2025: Die Vielfalt des Whiskys erleben

Knapp 80 Marken & unzählige Aromen: Wien wird zum Whisky-Mekka

Am 4. und 5. April 2025 verwandelt sich die Ottakringer Brauerei erneut in einen internationalen Treffpunkt für Whisky-Liebhaber*innen. Das Vienna Whisky Festival präsentiert eine beeindruckende Auswahl von rund 80 Whisky-Marken und hunderten Sorten aus aller Welt und bietet eine Plattform für Kenner*innen und Neulinge, die die Faszination dieses edlen Tropfens entdecken wollen.

Eine Entdeckungsreise durch die Welt des Whiskys

Ob schottische Highlands, irische Destillierkunst, japanische Raffinesse oder New World Whiskys – das Vienna Whisky Festival bringt die ganze Bandbreite der Whisky-Welt nach Wien. Zu den vertretenen Marken zählen traditionsreiche Destillerien ebenso wie Neuentdeckungen. Auch österreichische Brennereien zeigen ihre hochwertigen Kreationen und beweisen, dass exzellenter Whisky nicht nur aus klassischen Herkunftsländern stammen muss.

Persönlicher Austausch mit Expert*innen & exklusive Tastings

Besucher*innen haben die Gelegenheit, direkt mit Vertreter*innen der Marken ins Gespräch zu kommen, seltene Abfüllungen zu probieren und bei den Masterclasses tiefer in die Kunst der Whisky-Herstellung einzutauchen. Expert*innen aus der Branche teilen ihr Wissen über verschiedene Reifeprozesse, Fasslagerungen und Aromenprofile – ein Highlight für alle, die Whisky nicht nur genießen, sondern auch verstehen möchten. Begleitet wird die Whisky-Vielfalt von Dudelsack-Spieler*innen und kulinarischen Highlights – ein rundum gelungenes Erlebnis.

Jetzt Tickets sichern

Ein Zeitslot ist bereits ausverkauft. Für die weiteren Termine sind Tickets online unter www.spiritsfestivals.at erhältlich. Neben Einzelkarten gibt es auch attraktive Gruppenangebote (5+1 gratis). Tauchen Sie ein in die Welt des Whiskys und erleben Sie zwei Tage voller Genuss, Entdeckungen und Austausch in der einzigartigen Atmosphäre der Ottakringer Brauerei.