In Nauheim geht die Whisky Experience in die zweite Runde, nach einem erfolgreichen Start im Vorjahr. Mit 20 Ausstellern ist man zwar nicht die größte Messe, aber solche intimeren Settings haben etwas für sich: Mehr Nähe, mehr Gespräche und direkteren Kontakt zu den Ausstellern.

Natürlich dürfen dort am 13. und 14. November spezielle Messeabfüllungen nicht fehlen – zwei davon gibt es vom Veranstalter. Was Sie sonst noch so in Nauheim erwartet, können Sie bei uns nachlesen –

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2. Whisky-Messe in Nauheim – Die „Whisky Experience“ 2026 am 13. & 14. November 2026

Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr geht die Nauheimer Whisky Experience in die zweite Runde! Am 13. und 14. November 2026 verwandelt sich die SKV-Halle in Nauheim erneut in ein Paradies für Genießer, Entdecker und Whisky-Liebhaber.

In diesem Jahr präsentieren 20 Aussteller aus der Whisky- und Spirituosenwelt eine vielfältige Auswahl besonderer Abfüllungen – von schottischen Klassikern über internationale Raritäten bis hin zu hochwertigen deutschen Whiskys und exklusiven Einzelfassabfüllungen.

Erleben Sie die faszinierende Vielfalt des „Wassers des Lebens“ in geselliger Atmosphäre. Live-Musik an beiden Tagen, persönliche Gespräche mit den Ausstellern und zahlreiche besondere Geschmackserlebnisse machen die Whisky Experience zu einem Treffpunkt für Einsteiger und erfahrene Whisky-Kenner gleichermaßen.

Eintritt & Öffnungszeiten

Freitag, 13.11.2026: 15:00 – 21:00 Uhr

Samstag, 14.11.2026: 13:00 – 21:00 Uhr

Vorverkauf: 14,00 €

Tageskasse: 15,00 €

Veranstaltungsort: SKV-Halle Nauheim, Königstädter Straße 75, 64569 Nauheim

Tickets und weitere Informationen unter: www.finest-storage.de/whiskymesse/

Das Highlight 2026: Chapter 6 & Chapter 7 – Zwei neue Whisky-Abfüllungen aus Nauheim

Nachdem im vergangenen Jahr der erste Nauheimer Whisky seine Premiere feierte, setzen die Veranstalter Fabian und Stefan Hofmann von Finest-Storage ihre Whiskygeschichte fort.

Mit Chapter 6 und Chapter 7 werden gleich zwei neue, streng limitierte Abfüllungen aus dem eigenen Nauheimer Warehouse vorgestellt.

Chapter 6 präsentiert sich als milder, ungetorfter Whisky aus der St. Kilian Destillerie, der durch seine besondere Fassreifung mit Rum- und Kastanienholzeinflüssen begeistert.

Chapter 7 bildet dazu den rauchigen Gegenpart: Ein außergewöhnlicher Whisky, der vollständig in einem nur 40 Liter fassenden Madeira-Fass reifte, das zuvor über 30 Jahre mit Madeira belegt war. Intensive Rauchnoten treffen auf fruchtige Tiefe und eine besondere Fasscharakteristik.

Beide Abfüllungen stehen beispielhaft für die Leidenschaft der Veranstalter, mit außergewöhnlichen Fässern und individuellen Reifungskonzepten einzigartige Whiskys zu kreieren.

Masterclasses – Exklusives Wissen und besondere Geschmackserlebnisse

Auch 2026 dürfen sich Besucher auf ein abwechslungsreiches Programm exklusiver Masterclasses freuen. Gemeinsam mit ausgewählten Ausstellern werden besondere Abfüllungen vorgestellt, spannende Geschichten erzählt und Einblicke in die Welt der Destillerien und Fassreifungen gegeben.

Mit dabei sind unter anderem St. Kilian, Glen Moray, Taste of Scotland und weitere bekannte Vertreter der Whiskyszene.

Die Masterclasses finden in kleinen Gruppen statt und dauern jeweils rund 45 Minuten. Eine Teilnahme ist ausschließlich in Verbindung mit einem gültigen Messeticket möglich. Da die Plätze begrenzt sind, wird eine frühzeitige Buchung empfohlen.

Mehr als Whisky – Schokolade, Bier und handgerollte Zigarren

Auch abseits der Whiskygläser gibt es in diesem Jahr einiges zu entdecken.

Ein Schokoladenhaus aus Mainz präsentiert ausgewählte Schokoladenspezialitäten, die spannende Genusskombinationen mit Whisky ermöglichen. Ein Biersommelier erweitert das Angebot mit Einblicken in die vielfältige Welt des Bieres.

Ein besonderes Highlight erwartet zudem die Zigarrenliebhaber: Eine Zigarrenrollerin wird an beiden Messetagen live vor Ort Zigarren von Hand rollen und den Besuchern Einblicke in dieses traditionsreiche Handwerk ermöglichen.

Damit verbindet die zweite Nauheimer Whisky Experience erneut hochwertige Spirituosen mit außergewöhnlichen Genussmomenten und traditioneller Handwerkskunst.

Seien Sie dabei, wenn Nauheim am 13. und 14. November 2026 wieder zum Treffpunkt der Whiskykultur wird!

Das Team von Finest-Storage freut sich auf zwei genussvolle Messetage mit zahlreichen Besuchern, spannenden Begegnungen und außergewöhnlichen Whiskys.