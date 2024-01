Das Spirit of Speyside Whisky Festival stellt diesjähriges Programm vor

Das Spirit of Speyside Whisky Festival, eines der größten Whisky-Festivals der Welt, lockt auch in diesem Jahr wieder Fans und Interessierte aus der ganzen Welt in Schottlands Whiskyregion mit den höchsten Produktionszahlen – und das zum 25. mal. Vom 1. Mai bis zum 6. Mai finden an 85 Veranstaltungsorten insgesamt 650 Veranstaltungen statt. Zu den Highlights gehören in diesem Jahr:

The Spirit of Speyside Festival Ceilidh bei The Macallan

The Ultimate Whisky Flight, inklusive eines Helikopter-Flugs mit Glenfarclas

Eine Tour durch die Jahrzehnte der Auchroisk Destillerie

Whisky Detectives mit Glenlivet Hill Trek

Speyburn After Hours

OurWhisky Foundation House Party im The Dowans Hotel

The Beginning: Die feierliche Eröffnung der Dunphail Distillery

Der Ticketverkauf startet am 31. Januar um 12 Uhr über die Website des Festivals. Dort finden Sie auch eine Gesamt-Übersicht des Programms.