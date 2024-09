Hier sind die sechs Gewinner des “The Age of Virgo” aus der Seven Seals Zodiac-Serie!

Am Samstag, den 24. August, ist die Sonne laut astrologischem Kalender in das Sternzeichen der Jungfrau getreten (astronomisch geschah das übrigens schon am 22. September). Und diesen Anlass haben wir gemeinsam mit unserem Gewinnspielpartner, der Seven Seals Innovations AG für unser neuestes Gewinnspiel ausgewählt: Wir verlosten unter unseren Lesern in Deutschland und Österreich gleich sechs Flaschen der in Sauternes Holz veredelten Abfüllung “The Age of Virgo” aus der beliebten und preisgekrönten Zodiac-Serie.

Wie immer sagen wir herzlichen Dank an alle, die so zahlreich teilgenommen haben. Unter allen richtigen Einsendungen hat unsere Glücksfee sechs Gewinner gezogen – wir verraten Ihnen gleich, wer das ist – aber zunächst dürfen wir Ihnen noch einmal die Preise vorstellen, die schon bald in die Post zu den Gewinnern gehen: