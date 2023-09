Neu: Bowmore Timeless 29yo und 33yo

Im August haben wir bereits erste Hinweise auf eine Erweiterung der Timeless-Serie von Bowmore berichten können, jetzt sind zwei neue Abfüllungen offiziell vorgestellt worden: Der Bowmore Timeless 29 Year Old und der Bowmore Timeless 33 Year Old.

Der Bowmore Timeless 29 Year Old stammt aus europäischen Eichenfässern, die mit Sherry vorbelegt wurden und aus amerikanischen Eichenfässern, jeweils in den Jahren 1991 und 1992 befüllt. Mit einer Stärke von 53,7% vol. bringt er dunkle Früchte, in Sherry getränkte Rosinen, Kakao, Bitterorange, Kirschblüten und Lakritze. Am Gaumen ist er reichhaltig und vielschichtig, mit einer tiefen Süße im Kontrast zu Torf- und Meersalzaromen.

Der Bowmore Timeless 33 Year Old ist mit 45,5% vol. Alkoholstärke abgefüllt, er stammt aus Ex-Bourbon-Fässern aus amerikanischer Eiche, mit Matusalem Sherry vorbelegte Fässer aus europäischer Eiche und Second Fil-Olorosofässer aus europäischer Eiche. Sein Geschmack:In der Nase Honig- und Jasminnote, Am Gaumen mit Anklängen von Menthol und Eukalyptus bis hin zu reifen Früchten aus dem Obstgarten mit Torfrauch.

Master Blender Calum Fraser dazu:

“We are pleased to introduce two very special and rare single malts as part of Bowmore Timeless Series, which we believe capture the essence of time beautifully and showcase how special aged Bowmore truly is.

“We purposefully strive for more character by harnessing the optimal conditions and protecting the precise processes used to ensure that we bring bold flavours to the front.

“Both the 29-year-old and 33-year-old are testament to the fact that our spirit ages like no other and keeps delivering breadth and depth of flavour as it matures.”