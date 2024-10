NEU: Roggen Whisky – Echter Nordhäuser Traditionsbrennerei präsentiert „Meisterstück“ Whisky No. 2

Zehn Jahre durfte der neue „Meisterstück“ Whisky No. 2 ein Roggenwhisky aus der Echter Nordhäuser Traditionsbrennerei, die vor allem für ihren Korn bekannt ist, insgesamt reifen: Neun Jahre im Eichenfass, bevor er in ein Portweinfass umgelegt wurde – eine nicht alltägliche Reifung für einen Rye-Whisky.

Ab 24. Oktober ist der zehnjährige Roggenwhisky im Onlineshop der Brennerei oder im Echter Nordhäuser Hofshop in Nordhausen im Harz erhältlich. Mehr darüber und die Tasting Notes des Whiskys finden Sie unten in der Presseaussendung der Brennerei:

NEU: Roggen Whisky – im Holzfass gereift, im Portweinfass veredelt Echter Nordhäuser Traditionsbrennerei präsentiert „Meisterstück“ Whisky No. 2

Die Echter Nordhäuser Traditionsbrennerei präsentiert ihren zweiten Whisky aus der „Meisterstück“-Linie. Der Roggen Whisky reifte neun Jahre im Eichenholzfass und wurde anschließend ein Jahr im Portweinfass veredelt. Ab 24. Oktober ist diese besondere, zehn Jahre gelagerte, Edition erhältlich. Die Anzahl ist auf 1.200 Flaschen limitiert.

Es wird wieder meisterhaft! Die Korn-Spezialistinnen und -Spezialisten aus Nordhausen haben ihren zweiten „Meisterstück“ Whisky geschaffen: Ein Roggen Whisky, bei dem das edle Whiskydestillat innerhalb einer Dekade seine ganz eigene, unvergleichliche, roggenechte Charakteristik entwickelte. Neun Jahre lang lagerte das Destillat im Eichenholzfass und wurde anschließend ein Jahr lang im Portweinfass gefinisht. Das Ergebnis: mahagonifarben, weich, rund und harmonisch im Geschmack. Ein Roggen Whisky mit 45 vol. %, der nach Echter Nordhäuser Brenntradition hergestellt wurde.

Expertise seit 1507 – meisterhaft umgesetzt

Diese Brenntradition besteht bereits seit 1507, so lange wird in Nordhausen am Harz Korn gebrannt. Dank dieser Expertise – und der Zeit, die die Brennmeister ihren Destillaten geben, um zu reifen – entstehen hier die besten Korn- und Whisky-Destillate. Durch die Fasslagerung und den Austausch mit dem Holz werden die Brände von Tag zu Tag runder und milder im Geschmack und erhalten ihre einzigartige Note und ihre unverwechselbare Färbung. Das beweist auch der „Meisterstück“ Whisky No. 2 mit seiner ganz besonderen Geschmackskomposition, die an rotes Früchtekompott erinnert, gepaart mit der Eleganz eines fein abgestimmten Röst- und Holzbouquets. „Der Nachklang ist lang und weich, mit Noten von

Buttertoffee am Gaumen, die durch eine feine Pfeffernote abgerundet werden. Ein wahres Meisterwerk“ begeistert sich Thomas Müller, Leiter der Traditionsbrennerei in Nordhausen. Nur 1.200 Stück in der exklusiven Glasflasche stehen den Liebhaberinnen und Liebhabern feinster Premium-Spirituosen ab dem 24. Oktober 2024 zur Verfügung. Jede Flasche wird in der Handmanufaktur der Echter Nordhäuser Traditionsbrennerei abgefüllt, verkorkt, mit Liebe und Sorgfalt etikettiert und handschriftlich nummeriert. Ein Unikat der besonderen Art und ein attraktiver Hingucker in jeder Hausbar.

Aufgrund ihrer Exklusivität bietet die Traditionsbrennerei, die Heimat von Echter Nordhäuser, den „Meisterstück“ Whisky nur im eigenen Echter Nordhäuser Hofshop (Grimmelallee 11, Nordhausen/Harz) und im Onlineshop www.traditionsbrennerei.de an. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 69,00 Euro inkl. MwSt. für die 0,7l-Flasche. Wer den Shop der Traditionsbrennerei persönlich besuchen möchte, kann den Besuch mit einer Führung inklusive Verkostung verbinden. Weitere Informationen gibt es auf www.traditionsbrenne- rei.de/Erlebniswelt.

Über Echter Nordhäuser

Huhn Henriette, das bekannte Markenzeichen von Echter Nordhäuser, pickt bekanntermaßen nur das echte Roggenkorn. Und wie Henriette entscheiden sich auch die Echter Nordhäuser- Kornbrennmeister bei der Komposition ihrer Spezialitäten immer nur für den besten Roggen zur Herstellung des Kornbrands. Echter Nordhäuser ist in Deutschland Marktführer im Segment der Korn/Doppelkorn Spirituosen und bietet neben den bekannten Klassikern ein breites Sortiment vielfältiger Spirituosenspezialitäten, von diversen Likören bis hin zur Obstspirituose. Die Echter Nordhäuser-Spezialitäten stehen für höchste Qualität und werden sowohl pur als auch gemixt in Cocktails und Longdrinks genossen.

