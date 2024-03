Neu: Teeling Whiskey Distillery Exclusive 17YR Cognac

Die Dubliner Teeling Distillery hat heute das Erscheinen eines neuen, nur in der Destillerie erhältlichen Whiskeys bekanntgegeben: Der Teeling Whiskey Distillery Exclusive 17YR Cognac hat ein Finish im Cognac-Fass erhalten und wurde danach mit 57,6% vol. Alkoholstärke abgefüllt. 228 Flaschen gibt es davon exklusiv im Shop der Brennerei und Online – zum Preis von 180 Euro pro Flasche.

Hier die originalen Tasting Notes:

Nose: Vibrant notes of caramelised plums & golden sugar, gives way to wisps of dried nuts, coconut, stewed grapes, oak tannins and salted grapefruit, followed by green apples & spearmint.



Taste: Notes of crystallised sugar, dark chocolate and walnuts coat the palate.



Finish: Dry & complex with subtle dried fruits and pepper on the tongue giving way to bursts of fresh orange zest.