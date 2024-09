Serge verkostet: Glendronach 18yo (neu) vs. Glendronach 14yo (unabhängig)

Der neue Glendronach 18yo hat ja den Allardice in der Range der Highland-Brennerei Glendronach abgelöst – und wie meist im Leben, weint man dem (guten) Alten zunächst etwas nach und fremdelt ein wenig vor dem Neuen. Aber Serge kann hier Entwarnung geben: Der neue Glendronach 18yo ist seinem Dafürhalten keinen Deut weniger gut als die alte Abfüllung – und ihm gefällt zusätzlich die neue Aufmachung noch etwas besser.

Ebenfalls besser gefällt ihm der Gledronach 1996/2010 von Malts of Scotland – so gut, dass er ihn mit 91 Punkten bewertet. Ob den aber noch wer daheim in seiner Sammlung stehen hat, 14 Jahre nach seinem Erscheinen?

Hier wie üblich der Überblick über die Verkostung des Tages:

Abfüllung Punkte

Glendronach 18 yo ‘Sherry Cask Matured’ (46%, OB, 2024) 87 Glendronach 1996/2010 (57.2%, Malts of Scotland, sherry butt, cask #195, 287 bottles) 91