In ihrem Gemeinschaftsprojekt The Tasteful Hate verbinden Scott Gorden (Whiskyviking / Heathen Spirits), Dennis Schneider (The Wie Dram) und Marcus Beyer (Teufelsmalt) die Liebe für harte Musik und Genuss. An Letzterem lassen sie uns mit ihren zwei Single Cask Abfüllungen teilhaben, und veröffentlichen zwei zwei exklusive Single Cask Abfüllungen.

Alle weiteren Details zu Sucker Punch und First Strike sowie die Bezugsquelle in der folgenden Presseinfo von The Tasteful Hate:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

The Tasteful Hate präsentiert zwei exklusive Single Cask Abfüllungen

Das Gemeinschaftsprojekt The Tasteful Hate von Scott Gorden (Whiskyviking / Heathen Spirits), Dennis Schneider (The Wie Dram) und Marcus Beyer (Teufelsmalt) freut sich, zwei außergewöhnliche Single Cask Abfüllungen vorzustellen. Nachdem diese Messeabfüllung als Charity Bottling auf der 1. Worpsweder Whisky Fair am vergangenen Samstag veröffentlicht wurde haben nun alle anderen Genießer*innen die Möglichkeit sich die letzten Flaschen unserer ersten Abfüllung unter einem gemeinsam Brand zu sichern. The Tasteful Hate steht für das was uns drei verbindet: Genuss und die Liebe für harte Musik.

SUCKER PUNCH – 10 Years Old

Dieser 10-jährige Single Malt aus einer geheimen Speyside Brennerei reifte vollständig in einem First Fill Bourbon Cask. Mit 51,4% vol. wurde er in natürlicher Fassstärke abgefüllt, um seinen vollen Charakter zu bewahren.

FIRST STRIKE – 11 Years Old

Der 11-jährige Single Malt, ebenfalls aus einer geheimen Speyside Destillerie, genoss eine Vollreifung in einem First Fill Sherry Cask. Mit kräftigen 52,9% vol. präsentiert er sich ungefärbt und nicht kühlfiltriert in seiner reinsten Form.

Beide Abfüllungen sind streng limitiert auf jeweils 66,6 Flaschen. Als besonderes Highlight wird die 0,6te Flasche jeder Abfüllung unter allen Bestellungen verlost. Jede Flasche enthält 0,5 Liter und kostet 75€ (Grundpreis: 150€/Liter). Im Bundle sind beide Flaschen für 139€ erhältlich (Grundpreis: 138€/Liter).

Mit dem Kauf dieser einzigartigen Whiskys unterstützen Genießer auch einen guten Zweck: Pro verkaufter Flasche gehen 5€ direkt an die Freiwillige Feuerwehr Worpswede.

https://www.teufelsmalt.de/c/shop/tasteful-hate