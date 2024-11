Neu von The Caskhound: Ein Single Malt-Duo für Freunde von Rauch und Torf

Zwei neue Abfüllungen stellt Tilo Schnabel aka The Caskhound heute vor: ‚A Smoky Seduction from the Highlands‘, ein 10 Jahre alter Ruadh Maor mit einem Tawny-Port-Finish, sowie ‚The Peaty Breeze of the Hebrides‘, ein 8 Jahre alter Peallach mit Finish im Rioja-Barrique.

„Peat Dreams are made of this“: THE CASKHOUND präsentiert ein charakterstarkes Single Malt-Duo für alle Freunde von Rauch und Torf

Mit zwei einzigartigen Single Cask-Abfüllungen – einem aus den Highlands und einem von der Insel Mull – entfacht THE CASKHOUND neue Begeisterung bei Liebhabern rauchiger Whiskys … und lässt torfige Träume Wirklichkeit werden!

Dieses dynamische Duo besteht aus einem 10 Jahre gereiften RUADH MAOR mit einem veredelnden Tawny-Port-Finish sowie dem 8-jährigen PEALLACH aus der beliebten PEATWAVE-Reihe, mit Finish im Rioja-Barrique. Beide Whiskys demonstrieren eindrucksvoll, wie tief und nuanciert eine sorgfältige Nachreifung das Geschmacksprofil eines Destillats prägen kann. Die Kombination aus intensivem, torfigem Rauch, fruchtigen Noten und würziger Tiefe begeistert sowohl erfahrene Whiskykenner als auch neugierige Entdecker und zeigt, wie spannend und vielschichtig die Welt rauchiger Single Malts sein kann …

A Smoky Seduction from the Highlands

In unserem RUADH MAOR aus der idyllisch gelegenen Glenturret Distillery vereinen sich lebhafte Süße, verführerische Fruchtigkeit und komplexe Rauchnoten zu einem vielschichtigen Erlebnis. Der Highlander verbrachte zunächst über 7 Jahre in einem klassischen Ex-Bourbon Fass, bevor das mehr als 2-jährige Finish im erstbefüllten Tawny Port Barrique den Single Malt mit seiner Aromenfülle bereicherte. Der robuste, von kräftigem Torfrauch, erdigen Aromen und Salzkaramell definierte Charakter des RUADH MAOR bleibt stets präsent, wird jedoch harmonisch von den verführerischen Fruchtaromen, der beeindruckenden Würze und vielen süßen Nuancen des portugiesischen Süßweines ergänzt, die sich zu einem wärmenden, langanhaltenden Abgang verweben.

Wir meinen: Ein fesselnder Highland Malt mit Kick und Charakter!

THE CASKHOUND: RUADH MAOR

Highland Single Malt Scotch Whisky

10 Jahre alt (2014/2024) • 60,6 % ABV Natural Cask Strength

Matured in an Ex-Bourbon Cask + Finished for 812 days in a First Fill Ruby Port Barrique

Auflage 432 Flaschen á 0,5 l • UVP:54,90 Euro

Nase: Zu Beginn eine lebhafte Süße, die an Himbeer-Kaudragees mit etwas Rauch erinnert. Noten von Marzipan und Rosenmarmelade verleihen der Nase anschließend eine florale, fruchtige Tiefe, während eine subtile Torfnote und ein Hauch von Kuhstall für eine rustikale Erdigkeit sorgen. Eine sanfte Meerrettichschärfe, kräftige Würze und der verlockende Duft von Salzkaramell runden das Profil ab und versprechen einen vielschichtigen Geschmack.

Mund: Hier entfaltet sich sofort eine kräftige Süße und intensive Würzigkeit, begleitet von mineralischen Noten und einer Portion Torfrauch. Röstaromen und die Fruchtigkeit dunkler Beeren sorgen für Fülle und Tiefe, während Salzkaramell einen salzig-süßen Kontrast einbringt. Ein Hauch alter Öl-Lappen verleiht dem Ganzen eine Portion erdigen ‚Funk‘, während die fruchtige Süße von Apfelkuchen mit Rosinen und würzige Akzente von Tabakblättern das Gesamtbild abrunden.

Abgang: Lang, wärmend und mit viel würzigen Eichenholznoten. Ein Hauch von Apfelkernen, Kampfer und eine dezente, weinartige Süße lassen den Abgang weich ausklingen, bevor schließlich aschige und trockene Akzente übernehmen …

The Peaty Breeze of the Hebrides

Von den rauen, windgepeitschten Küsten der Hebrideninsel Mull kommt der charaktervolle 8-jährige PEALLACH, die neueste Abfüllung der beliebten PEATWAVE-Reihe. Diese sechste Edition kann seine Herkunft wahrlich nicht verleugnen und ist ein echter Volltreffer für Peatsmoke-Liebhaber. Der in Bourbon-Casks gereifte Island Malt entfaltet eine intensive Balance aus kräftigem Torf- und Holzrauch, herzhaften Specknoten, würziger Süße und maritimen Noten. Durch ein sorgfältiges Finish in spanischen Rioja-Barriques gewinnt der Whisky zusätzliche Tiefe: Feine Wein-, Eichen- und Schokoladennoten sorgen für eine elegante Komplexität, ohne den ursprünglichen Charakter zu überlagern.

Wir meinen: Eine markante Brise von den Hebriden – torfige Süße trifft Fruchtigkeit!

PEATWAVE LDG08-1.2024: PEALLACH

Highland Single Malt Scotch Whisky

8 Jahre alt (2015/2024) • 55,9 % ABV Natural Cask Strength

Matured in an Ex-Bourbon Cask + Finished in a Refill Rioja Red Wine Barrique

Auflage 311 Flaschen á 0,7 l • UVP:67,90 Euro

Nase: Der Antritt ist ungewöhnlich herzhaft: Noten von Speckpfannkuchen mit Ahornsirup verleihen eine verführerische rauchige Süße, die sich mit dem rustikalen Duft nach Bauernhof verbindet. Ein Hauch von Zitrusfrüchten bringt eine leichte Frische, die sich mit dem Duft brennender Holzscheite und dem rauchigen Aroma von Lapsang Souchong-Tee vermischt. Unverkenn-bare Anklänge von Radiergummi, Leder, Karamell und geräuchertem Paprika sorgen für Tiefe, während Jod, Weinaromen und ein Hauch Salz der Nase eine besondere, maritime Note verleihen.

Mund: Eine anfängliche Honigsüße wird rasch von kräftigem Torfrauch und würzigen Noten begleitet, die an ein knisterndes Lagerfeuer am Strand erinnern. Mineralische Nuancen und eine Prise Ingwerschärfe bringen Frische und Schärfe, während rauchiger Schinkenspeck und Wacholderbeeren eine herzhafte Dimension beisteuern. Mit subtilen Weinnoten, einer Spur von Tanninen und dunkler Schokolade meldet sich das Rioja Cask Finish und verleiht dem Island Malt eine elegante Tiefe.

Abgang: Langanhaltend und angenehm trocken, mit intensiver Würze, Asche und einem Hauch von Kohlenstaub. Eine Nuance von Trinkschokolade mit Chili verleiht eine feine Schärfe, die zusammen mit erdigen Torfnoten, etwas Zitronenpfeffer und der trockenen Würze von Weintraubenkernen für einen komplexen Ausklang sorgt …

Beide Einzelfassabfüllungen können Sie, wie bei THE CASKHOUND üblich, in natürlicher Fassstärke, ungefärbt und nicht kühlfiltriert genießen.

