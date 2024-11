The Caskhound mit Highland und Black Friday Pleasures

Zwei neue Abfüllungen stellt Tilo Schnabel aka The Caskhound heute zum Black Friday, dem weltweiten Tag der besonderen Angebote, vor: Ein 3-jähriger Peated Ben Nevis aus der Serie Peatwave, der in einem Sherry-Fass reifen durfte. Und ein 14 Jahre alter Ardlair aus der Ardmore Distillery, finished for 741 days in a Second Fill Oloroso Hogshead.

Mehr in der Presseaussendung, die wir erhalten haben:

„Highland Treasures, BLACK FRIDAY Pleasures“:

THE CASKHOUND verwöhnt Gaumen und Geldbörse mit zwei köstlichen Highland Single Malts zu unschlagbaren Preisen!

THE CASKHOUND-Mastermind Tilo Schnabel ist längst dafür bekannt, hochwertige und authentische Trinkwhiskys zu fairen Preisen anzubieten. Zum BLACK FRIDAY 2024 legt der unabhängige Abfüller nochmal eine Schippe drauf: Ein 3-jähriger Peated BEN NEVIS und ein 14 Jahre gereifter ARDLAIR Single Malt Whisky stehen zu außergewöhnlich attraktiven Preisen bereit! Zwei herausragende Einzelfass-Abfüllungen aus den Highlands, die sowohl Genießer als auch Sparfüchse begeistern dürften.

Der 3-jährige, rauchige BEN NEVIS aus der PEATWAVE-Serie vereint jugendlichen Enthusiasmus mit kräftigem Torfrauch, der perfekt von den süßen und würzigen Noten der Sherryfass-Reifung abgerundet wird. Trotz seines Alters weiß dieser Highland Malt mit einer beeindruckenden Tiefe und intensiven Aromen zu punkten – ein echter „Hinschmecker“ für Farbtrinker & Liebhaber rauchiger Tropfen gleichermaßen!

Auf der anderen Seite präsentiert sich der 14-jährige ARDLAIR, ein nicht-rauchiger Single Malt aus der renommierten Brennerei Ardmore. Das 2-jährige Finish im 2nd Fill Oloroso Hogshead verlieh ihm delikate Sherry-Aromen, die durch fruchtige Süße, intensive Schokoladennoten, würzige Akzente und einen Hauch von Nüssen bereichert werden. Ein Malt für Genießer und Entdecker, die subtile Nuancen und ein harmonisch ausbalanciertes Finish zu schätzen wissen.

Wie bei THE CASKHOUND üblich, kamen beide Einzelfassabfüllungen in natürlicher Fassstärke, ungefärbt und nicht kühlfiltriert in die Flasche.

Das ist ein echter BANG FOR BUCK: nur für kurze Zeit und solange der Vorrat reicht, sind diese zwei flüssigen „Highland Gems“ ab Freitag, dem 29. November 2024 zu unseren BLACK FRIDAY-Sonderpreisen erhältlich!

PEATWAVE BN03-01.2024: BEN NEVIS

Highland Single Malt Scotch Whisky

3 Jahre alt (2021/2024) • 58,8 % ABV Natural Cask Strength

Matured in a First Fill Sherry Octave

Auflage 79 Flaschen á 0,7 l • „BLACK-FRIDAY“-SALE: 50,00 Euro

Nase: In der Nase verführt der Ben Nevis zunächst mit der üppigen Süße von Sticky-Toffee-Pudding mit Karamellsauce, ergänzt durch Vanille und cremige Note einer Crema Catalana. Dunkles Beerenkompott & Toffee Apple fügen eine fruchtige Tiefe hinzu, bevor sich ein Hauch von Tabak und eine ordentliche Portion Torfrauch melden. Karamellisierte Walnüsse, Rosinen, etwas Rosenwasser und ein Hauch floraler Noten runden das Ganze vielschichtig ab.

Mund: Am Gaumen wird‘s opulent: Schwarzwälder Kirschtorte trifft auf kräftigen Torfrauch, begleitet von süßem Kräuterhonig. Eine herzhafte Note von Speck und Lagerfeuer-Asche verleiht eine rauchige Tiefe. Gebrannte Mandeln und Dattelbrot spendieren eine würzige Süße, während Tabakblätter und Leder den Geschmack abrunden und eine herb-aromatische Note hinzufügen.

Abgang: Mittellang und intensiv würzig, geprägt von dunklen Schokoladenraspeln, einem Anklang von qualmendem Kamin und nussigen Tönen. Feuchtes Holz und eine leichte Trockenheit sorgen für eine erdige, rustikale Note, während ein Hauch kalter Asche den Abgang dezent abschließt.

THE BLACK FRIDAY GOLD: ARDLAIR

Highland Single Malt Scotch Whisky

14 Jahre alt (2010/2024) • 57,8 % ABV Natural Cask Strength

Matured in an Ex-Bourbon Cask + Finished for 741 days in a Second Fill Oloroso Hogshead

Auflage 99 Flaschen á 0,7 l • „BLACK-FRIDAY“-SALE: 66,66 Euro

Nase: In der Nase zeigt sich der ARDLAIR vielschichtig und einladend: nussige Noten und würzige Tiefe verbinden sich mit süßem Sahne-Toffee, Tabak und Leder. Honigkuchen, getrocknete Orangen, Honigmelone und Rosinen bringen fruchtige Wärme, während Jasmintee, Heidekraut und Strohblumen florale Eleganz hinzufügen. Dunkle Schokolade rundet die Nase harmonisch ab.

Mund: Weich und cremig im Antritt, geprägt von karamellisierten Haselnüssen, Pistazien und kandierten Orangen. Die Fruchtigkeit von Weinberg-Pfirsich und leicht pfeffrige Akzente verleihen Frische und Würze, ergänzt durch Aromen von Leder, Nelken und Zimt. Amarena-Kirschen in dunkler Schokolade sorgen für intensive Süße, während delikate Noten von Milchkaffee und Salzkaramell mit Schokoüberzug das Profil verfeinern.

Abgang: Mittellang und wärmend; hier verbinden sich Walnüsse, ein Hauch dunkler Früchte und Dessertwein mit Spekulatiusgewürz, Bitterschokolade und leicht trockenen Eichennoten zu einem angenehmen, würzigen Abschluss.

Darüber hinaus werden Ihnen in Kürze weitere Single Cask Bottlings die Vorweihnachtszeit versüßen. Wir werden Sie natürlich rechtzeitig über diese und andere Abfüllungen informieren.

