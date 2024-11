Fast „vergessen“ hatten Andreas Bosch von Bosch Edelbrand und Ralf Brzeske von der Whisky Stube ihre Spirit of the Cask Kooperation, viel mehr den Weizen-Whisky Gelber Fels, der zunächst in einem französischen Limousin-Eichenfass lagerte, und in ein Ex-Bourbon-Fass von Kings County für eine weitere Reifung umgefüllt wurde. Nun reifte der Gelbe Fels länger als vorgesehen – was ihm nicht geschadet hat – und ist nun in der Whisky Stube erhältlich.

Mehr in der Aussendung, die wir von der Whisky Stube erhalten haben:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Neue Spirit of the Cask Abfüllung der Whisky Stube: Bosch Gelber Fels

Der neue Spirit of the Cask ist erneut das Ergebnis einer spannenden Kooperation. Dieses Mal haben sich Andreas Bosch von Bosch Edelbrand aus Lenningen und Ralf Brzeske von der Whisky Stube zusammengetan, um einen erstklassigen Whisky reifen zu lassen.

Vor vier Jahren beschlossen Herr Bosch und Herr Brzeske, ihren Weizen-Whisky Gelber Fels aus einem französischen Limousin-Eichenfass in ein Ex-Bourbon-Fass von Kings County umzufüllen. Der bis dahin sechsjährige Whisky sollte durch diese Nachreifung noch an Tiefe gewinnen. Doch das Schicksal hatte andere Pläne: Aufgrund verschiedener Umstände – darunter auch ein kleines „Vergessen“ – reifte dieser Whisky länger als ursprünglich vorgesehen. Das Ergebnis? Ein außergewöhnlicher 10-jähriger Whisky, der nun im November 2024 abgefüllt wurde.

Dieser besondere Tropfen, gebrannt im Oktober 2014, reifte zunächst sechs Jahre in einem französischen Limousin-Eichenfass, bevor er im November 2020 in das Ex-Bourbon-Fass umgefüllt wurde. Nun, vier Jahre später, ist er als limitierte Abfüllung Spirit of the Cask – Bosch Gelber Fels erhältlich.

Der Whisky wird in Fassstärke mit beeindruckenden 52,4 % Vol. präsentiert. Er überzeugt durch eine wunderschöne, dennoch milde Komplexität, die mit einem langen, freudvollen Nachklang am Gaumen begeistert. Ob zum Ausschank oder zum Kauf – dieser Whisky ist ein echtes Highlight für Genießer.