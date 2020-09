PR: Deutschland im Blindflug – zwei neue Tasting Sets von Whiskystube.de

Deutscher Whisky erhält in den letzten Jahren immer mehr Beachtung – und das mit gutem Grund, denn die Brennereiszene in Deutschland hat sich nicht nur von der Größe her gut entwickelt. Whiskystube.de hat diesem Trend Rechnung getragen und zwei Tasting Sets, Deutschland Nord und Deutschland Süd, aufgelegt, die die Vielfalt deutschen Whiskys unter Beweis stellen sollen. Der Clou daran: Beide Sets sind für ein Blind Tasting geeignet, da die Infos zu den Whiskys in einem verschlossenen Kuvert mitgeliefert werden.

Hier alles zu den Sets in der Presseaussendung, die wir von der Whisky Stube erhalten haben:

Deutschland im Blindflug – zwei neue Tasting Sets von Whiskystube.de

Seit kurzer Zeit gibt es von der Whisky Stube ein deutsches Whisky Tasting für Zuhause, aufgelegt in zwei eigenständigen Sets. Damit will man seitens des Spezialisten für deutschen Whisky dem Trend zu Home Tastings, die in Zeiten von Corona immer beliebter geworden sind, Rechnung tragen und deutschen Whiskyfans interessante deutsche Whiskys näherbringen.

Aus verschiedenen deutschen Brennereien haben wir zwei regionale Sets mit je sechs Proben zu je 20ml zusammengestellt, die diese Vielfalt eindrucksvoll unter Beweis stellen.

Das Tasting Set Deutschland Nord

Das Tasting Set Deutschland Süd

Die beiden Sets Deutschland Nord und Deutschland Süd sind so aufbereitet, dass man mit Ihnen auch ein Blind Tasting durchführen kann: Die Informationen zu den den Whiskys sind separat in einem Kuvert beigegeben, sodass man durch die offiziellen Tasting Notes und die weiterführenden Infos zu den einzelnen Brennereien in der Verkostung nicht vorab beeinflusst werden kann, Natürlich lassen sich die beiden Sets aber auch ganz konventionell nutzen. Wenn Sie an einem Whisky dabei besonderen Gefallen finden, erleichtert der QR-Code auf dem Infokärtchen dessen Bestellung.

Das Tasting Set Deutschland Nord und das Tasting Set Deutschland Süd erhalten Sie zum Preis von jeweils 35 Euro direkt vor Ort in der Whisky Stube in oder im Onlineshop über die obenstehende Verlinkung.