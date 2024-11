Bushmills erweitert Prestige Collection um 26 Year Old Crystal Malt

Der irische Whiskey-Hersteller Bushmills fügt ihrer Prestige Single Malt Collection, die aus 25, 30 und 31 Jahre alten Single Malts besteht, eine weitere Abfüllung hinzu. Für Bushmills 26 Year Old Crystal Malt wurde aus Gerstenmalz hergestellt, dessen Zucker beim Malzprozess kristallisiert. Dieser Prozess verleiht dem neuen Whiskey „intensive“ Karamell- und cremige Schokoladenaromen, die über die Jahrzehnte, die er anschließend in Eichenfässern verbrachte, erhalten blieben. Bushmills Master Blender Alex Thomas hat sich während ihrer gesamten Zeit in der Destillerie um diesen Single Malt gekümmert.

Zu dieser Abfüllung sagte sie:

“I am so honoured to manage and supervise the ageing of all our single malts, but releasing this special expression – one I’ve cared for throughout my entire career here – is truly a dream come true. Our 26 Year Old Crystal Malt epitomises Bushmills’ commitment to restless progress and our dedication to crafting exceptional single malts for whiskey lovers worldwide.”