Video: Ralfy verkostet Ardbeg Traigh Bhan 19yo Batch 1 (Review #842)

Gestern gab es bei uns auf Whiskyexperts eine eigene Verkostung des Ardbeg Traigh Bhan 19yo Batch 2, bei der er großes Lob einheimsen konnte, vor allem wegen seiner Vielschichtigkeit und der Ardbeg-Typik, die er zeigte – heute nimmt sich Ralfy von der Isle of Man seines Vorläufers an und verkostet ihn in seiner Whiskyhütte auf der Isle of Man.

Wie schneidet er bei Ralfy ab? Nun, bei ihm gibt es jede Menge Lob und viel Freude über diese erste Ausgabe – sie erhält von ihm 91 Punkte auf seiner Bewertungsskala, und das ist bei ihm bereits ein Spitzenwert, der nur selten übertroffen wurde. Ralfy findet, dass der Ardbeg Traigh Bhan 19yo Batch 1 den alten Tugenden Ardbegs sehr nahe kommt, auch wenn er diese nicht ganz erreichen kann – aber man spürt in seine Worten die Begeisterung für die erste Auflage dieses Whiskys.

20 Minuten nimmt sich Ralfy diesmal für die Verkostung Zeit, zu sehen wie immer obenstehend oder auf Youtube.