Video: Ralfy verkostet North Star Spirits Sirius 31yo Blended Malt (Review #827)

Der unabhängige Abfüller North Star Spirits hat auch immer wieder Blended Malts im Programm, also Mischungen aus verschiedenen Single Malts ohne Zugabe von Grain Whisky. Neben den beiden Marken namens „Vega“ und „Spica“, von denen es bereits mehrere Ausgaben gibt, hat man auch dem Sirius am Start, einen Blended Malt aus Whiskys aus dem Jahr 1988 – zu einem recht vernünftigen Preis um die 160 Euro, das aber nur so nebenbei. Laut Etikett stammt er übrigens aus den Highlands und aus First Fill Bourbon Barrels.

Diesen North Star Spirits Sirius 31yo Blended Malt hat sich Ralfy diesmal in seinem Video näher angesehen – und war von ihm recht begeistert. Mit 90 Punkten bewertet er ihn sehr hoch, er hätte sich nur noch gewunschen, dass er auf der Flasche „ohne Farbstoffe“ gefunden hätte – allerdings sind wir hier in den deutschsprachigen Ländern auf der sicheren Seite: Sollte ein Whisky tatsächlich zugefügte Farbstoffe beinhalten, so müssen diese bei einem Export in unsere Länder am Etikett angeführt werden, im Gegensatz zum Vereinigten Königreich, wo diese Angabe unterbleiben kann.

17 interessante Minuten erwarten Sie auf Youtube oder obenstehend bei uns. Viel Vergnügen!