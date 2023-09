Bereits zum dritten Mal findet in Zürich das Whisky & Music Festival statt – und zwar wie gewohnt im Volkshaus Zürich. Über die Referenten wie Martin Markvardsen oder Serge Valentin und die musikalischen Acts können Sie in der nachfolgenden Info lesen, die wir für Sie erhalten haben:

Whisky & Music Festival Zürich am 24. und 25. November 2023

Das 3. Whisky & Music Festival Zürich findet neu Ende November statt. Die Whisky-Ausstellerliste ist prall gefüllt und alle wichtigen Whisky Importeuer und Verkäufer der Schweiz sind bei dieser exklusivsten Whiskymesse in Zürich dabei! Viele Aussteller haben angekündigt, dass ihre schottischen und irischen Ambassadoren am Stand anwesend sein werden.

Ein weiteres Highlight werden die Masterclasses mit Grössen aus der Whisky Branche sein. Serge Valentin von whiskyfun.com wird am Samstag seine Festival Highlights präsentieren, Martin Markvardsen von Highland Park wird Top Abfüllungen dieser legendären Destillerie besprechen und mit Ruben Luyten von whiskynotes.de wird ein weiterer Top-Shot der Szene eine Masterclass halten. Amber Morrison von Nc’Nean wird Abfüllungen der wohl innovatisten Destillerie Schottlands päsentieren.

Zum ersten Mal wird es eine Raritäten Bar des Festivals geben, von Whisky Nerds für Whisky Nerds. An der OffenBar Rar wird es Raritäten zu vernünftigen Preisen zu verkosten geben. Mit 33 Austellern ist das Festival bis zum letzten Stand gefüllt. Es freut uns viele neue Aussteller begrüssen zu dürfen. Mit der Paul Ullrich AG, Glen Fahrn, Dettling Marmot und anderen sind wichtige Vertreter der schweizer Whiskyszene neu mit an Bord.

Es wird wieder die alt gewohnten Rastal Bugatti Kelche als Tasting Glas geben. Das Volkshaus Restaurant hat uns versichert, dass sie passenderes Essen in grösseren Portionen und günstigeren Preisen anbieten werden. Der neu engagierte Tontechniker hat uns versichert, dass die Tonanlage für die Konzerte entscheidend verbessert sein wird.

Auch beim Konzert Line Up gibt es internationale Highlights und Stars zu bewundern. MegaTrad sind Gewinner des Best Newcomer Awards beim TradFest Dublin. Seitdem touren sie weltweit und machen dabei halt in Zürich! Irish Folk Rock vom Feinsten bieten auch The Led Farmers, die unterhaltsamste Celtic Rock Band auf diesem Planeten. Greg Clifford hat sich mit seiner unverwechselbaren Stimme und seinen melancholisch-poppigen Songs eine Fangemeinde weit über sein Heimatland Irland hinaus ersungen. Andreas Winkler & Band spielen aus ihrem neuesten Album „Burns“ Lieder von und für Robert Burns. Brendan Wade ist der berühmteste irische Musiker in der Schweiz und darf an diesem Festival nicht fehlen. Last but not least werden The Pipes and Drums Zurich für die traditionellen schottischen Dudelsackklänge sorgen.



Daten und Öffnungszeiten

Freitag, 24. November 2023, 16-23 Uhr (Whiskymesse bis 22 Uhr, Konzerte bis 23 Uhr)

Samstag, 25. November 2023, 14-23 Uhr (Whiskymesse bis 22 Uhr, Konzerte bis 23 Uhr)



Location

VOLKSHAUS ZÜRICH, Stauffacherstrasse 60, 8004 Zürich



Ticketpreis für Besucher

Abendkasse: CHF 39.- p.P. (inkl. Nosing-Glas), im Vorverkauf über Eventfrog: CHF 35.- p.P.

Im Preis ist der Zugang zu allen Musikdarbietungen und der Whisky Messe enthalten. Die einzelnen Degustationen (je 1 cl) werden den Ausstellern jeweils bar am Stand bezahlt.

Die Masterclasses sind nicht im Eintrittspreis enthalten und müssen extra dazugebucht werden



Ticketlink:

https://eventfrog.ch/de/p/gruppen/whisky-music-festival-zuerich-7082714607249172439.html