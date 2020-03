Whiskyclubs stellen sich vor (6): Whisky Dreams Hitzkirchen

Wer sich mit Whisky beschäftigt, der wird bald seine Leidenschaft mit anderen teilen und sich darüber austauschen wollen. Und so ist es nicht verwunderlich, dass sich quer durch Deutschland, Österreich und die Schweiz viele Whiskyclubs gegründet haben und teilweise bereits seit Jahrzehnten eine großartige Anlaufstelle für Neulinge und ein Platz für den Austausch unter alten Hasen geworden sind.

Wer Mitglied in so einem Whiskyclub ist, der weiß diese Vorteile zu schätzen und möchte sie teilen. Und als Club weiß man, dass neue Mitglieder das Gemeinsame immer bereichern können.

Wir bei Whiskyexperts wollen daher ab sofort diesen Whiskyclubs eine Bühne bieten. Sie werden bei uns jeden Sonntag eine Plattform finden, mit der sie sich der Öffentlichkeit vorstellen können. Was sie so tun, wann wo sie sich treffen, was sie den Mitgliedern bieten. Der Club, der sich diese Woche vorstellt, sind die

Whisky Dreams Hitzkirchen

Hallo Whiskyfreunde,

in der aktuellen Zeit in der es schwer ist für bestehende Vereine Mitglieder zu gewinnen, ja sogar bestehende Mitglieder zu halten. Darum haben wir einen neuen Verein gegründet. Nun möchten wir uns Euch einmal vorstellen.

Wir der Whisky Club „Whisky Dreams Hitzkirchen“, haben uns im Jahr 2019 gegründet. Unsere Mitglieder bestehen aus Männern wie auch Frauen aus allen Altersklassen (über 18 Jahren) Egal ob Neuling oder schon erfahrener Whiskyexperte, bei uns ist jeder gerne willkommen um in ungezwungener Runde zu plaudern und seine Erfahrungen oder Fragen auszutauschen. Auch versteifen wir uns nicht auf den Schottischen Single Malt alleine. Nach dem Motto „Whisky around the World“ genießen wir von Scotch bis Bourbon, von Japan bis Australien.

Aus der gemeinsamen Leidenschaft und der Liebe zum Whisky heraus treffen wir uns bisher unregelmäßig in Hitzkirchen wie auch in Kefenrod, abwechselnd bei unseren Mitgliedern. Hierbei gibt es in der Regel immer eine Neuerung, welche in der Runde verkostet und bewertet wird. Jedem steht es dabei frei, auch ein paar von seinen privaten Schätzen mitzubringen um diese dann untereinander probieren zu können, wovon oft gerne Gebrauch gemacht wird (ein wenig erfüllt es einen auch mit Stolz, eine besondere Abfüllung ergattert zu haben).

Zusätzlich zu den Clubtreffen werden auch immer wieder gemeinsame Aktivitäten wie der Besuch von Tastings und Messen genau wie auch Ausflüge in Destillen stattfinden. Außerdem befinden wir uns bereits in der Planung für Ausflüge, welche in das Produktionsland des Whiskys führen sollen. Mit befreundeten Produzenten/Importeuren stehen wir im engen Kontakt, auch bei uns Tastings zu veranstalten, diese werden nicht nur den Club Mitgliedern, sondern auch allen anderen am Whisky interessierten zum Besuch frei stehen.

Zweck und Ziel des Clubs ist es, dem Thema Whisky einen Platz zu bieten, an dem sich Gleichgesinnte zusammenfinden können. Im Moment reift eine Club Eigene Fassveredelung, dieser aus Islay stammende 6 Jahre alte stark Torfige Whisky wird im Moment in einem First fill Sherry Fass veredelt. Weitere Fassveredelungen sind in Vorbereitung und stehen ausschließlich den Clubmitgliedern zur Verfügung.

In diesem Sinne ist jeder gerne eingeladen mal an einem Clubtreffen oder einem unserer Testings vorbei zu schauen. Gerne könnt ihr euch auch näher über den Club auf unserer Homepage http://www.whisky-dreams.com informieren.“

Gerne können Fragen auch direkt anfrage@whisky-dreams.com eingereicht werden

Clubdaten:

Name des Clubs: Whisky Dreams Hitzkirchen

Gegründet im Jahr: 2019

Anzahl der Mitglieder: 15

PLZ und Ort des Clubs: 63699 Kefenrod/Hitzkirchen

Webseite (falls vorhanden):http://www.whisky-dreams.com

Verantwortlicher Clubleiter: Heiko Matthäs

E-Mail-Kontaktadresse: anfrage@whisky-dreams.com

Wie kann sich Ihr Whiskyclub unseren Lesern vorstellen? Schicken Sie uns einfach eine Mail mit dem Betreff „Clubvorstellung“ an team @ whiskyexperts.net mit folgenden Anhängen:

Dieses Word-Dokument ausgefüllt (es enthält einige Fragen zu Ihrem Club, bitte nicht verändern)

eine Kurzvorstellung von maximal 350 Wörtern (wer sind Sie, was bieten Sie, an wen wenden Sie sich, Highlights etc.)

(wer sind Sie, was bieten Sie, an wen wenden Sie sich, Highlights etc.) dazu mindestens ein JPG-Bild , für das Sie die Rechte besitzen und das wir zur Vorstellung verwenden dürfen (das Bild, das wir als Titelbild verwenden, muss im Querformat 1920×1080 sein)

, für das Sie die Rechte besitzen und das wir zur Vorstellung verwenden dürfen (das Bild, das wir als Titelbild verwenden, muss im sein) ein Clublogo als jpg, falls vorhanden

als jpg, falls vorhanden wenn Sie wollen, können Sie uns auch ein kurzes Video (nicht länger als 1 Minute) zum Download zur Verfügung stellen (kein Muss!)

Ihr Club muss ohne kommerzielle Ausrichtung arbeiten, mindestens sechs Mitglieder haben und seit mindestens einem Jahr bestehen. Mit der Einsendung erklären Sie, dass Sie im Namen des Clubs sprechen dürfen und der Inhalt der Vorstellung mit den Verantwortlichen des Clubs abgesprochen ist. Wir veröffentlichen die Beiträge jeweils am Sonntag – in keiner spezifischen Reihenfolge (wir können auch nicht sagen, wann genau Ihr Club an der Reihe ist). Für den Inhalt der Beschreibung des Clubs ist der Club selbst verantwortlich, wir bearbeiten die Beschreibung nicht redaktionell.