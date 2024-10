In unserem Eventkalender ist sie schon eingetragen, eine Vorankündigung hat es schon gegeben, jetzt haben wir noch eine ausführlichere Information zur 1. Worpsweder Whisky Fair erhalten, die am 2. November 2024 in der Bötjerschen Scheune stattfindet. Besucher erwartet nicht nur Whisky und andere Spirituosen sowie Tastings, sondern auch ein interessantes Rahmenprogramm.

Mehr dazu nachfolgend:

1. Worpsweder Whisky Fair – Ein Fest für Genießer im Künstlerdorf

„Whisky, Kunst und Musik vereint in der Bötjerschen Scheune“

Worpswede, 04. Oktober 2024 – Am 2. November 2024 verwandelt sich die historische Bötjersche Scheune in Worpswede in ein Paradies für Whisky-Liebhaber und Genießer. Von 12:00 bis 22:00 Uhr lädt die erste “Worpsweder Whisky Fair” zu einer einzigartigen Entdeckungsreise durch die Welt des “Wasser des Lebens” ein.

Die Organisatoren Marcus Beyer, Scott Gordon und Dennis Schneider haben ein vielfältiges Programm zusammengestellt, das weit über eine gewöhnliche Whisky-Messe hinausgeht.

“Unser Ziel ist es, nicht nur Whisky-Enthusiasten anzusprechen, sondern auch Liebhaber von Gin und Rum auf ihre Kosten kommen zu lassen. Wir möchten allen Besuchern ein unvergessliches Erlebnis in einem wunderschönen Ambiente bieten” Marcus Beyer, Veranstalter

Highlights der Veranstaltung:

Eine umfangreiche Auswahl an Whisky-, Gin- und Rum-Abfüllungen zum Probieren

Exklusive Tastings unter fachkundiger Anleitung

die dänische Brennerei Stauning wird mit einem Stand vor Ort sein

Piekfeine Brände aus Bremen mit erlesenen Spirituosen

Regionales Craft Beer der Grasberger Brauerei

Feinste Tabakwaren von Nordlicht Zigarren aus Osterholz-Scharmbeck

Kunstworkshop mit der Worpsweder Künstlerin Anne Sommer

Tombola zugunsten der Kinder- und Jugendfeuerwehr Worpswede

Livemusik ab 20 Uhr mit den Hunky Dories aus Nordenham

Kulinarische Versorgung durch den Moorkitchen Food Truck

Scott Gordon betont:

“Die Kombination aus edlen Abfüllungen, Live Musik und dem regionalen Schwerpunkt macht unsere Veranstaltung zu etwas ganz Besonderem. Wir freuen uns darauf, die Vielfalt der Spirituosen in der einzigartigen Atmosphäre Worpswedes zu präsentieren.”

Ein besonderes Highlight ist der Kunstworkshop mit Anne Sommer, bei dem Besucher Fassdeckel und Fassdauben künstlerisch gestalten können. “Diese kreative Verbindung von Spirituosen und Kunst spiegelt perfekt den Geist Worpswedes wider”, fügt Dennis Schneider hinzu.

Veranstaltungsdetails:

Datum: 2. November 2024

Zeit: 12:00 – 22:00 Uhr

Ort: Bötjersche Scheune, Bauernreihe 3, 27726 Worpswede

Ticketinformationen:

Tickets sind im Vorverkauf für 12 Euro erhältlich. An der Tageskasse beträgt der Preis 15 Euro. Im Ticket enthalten sind der Eintritt, ein Tasting-Glas samt Glashalter.