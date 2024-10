Glenallachie zählt zu den interessantesten Brennereien in Schottland, seitdem dort Billy Walker das Regiment übernommen hat und die Fässer bestens kuratiert werden.

Wer die GlenAllachie-Whiskys in ihrer Vielfalt im Überblick verkosten will, der wird mit dem neuesten Tasting von Simple Sample, das am 23.10.2024 um 20:00 Uhr live auf Facebook und Youtube stattfindet (und natürlich jederzeit dort auch später nachgeholt werden kann).

Wie man zu den sechs Samples im Set kommt und welche das sind, können Sie hier lesen:

GlenAllachie Live Tasting – von und mit Simple Sample

Heute stellen wir unser nächstes Live Tasting vor, das ab sofort in den Verkauf geht.

Am 23.10.2024 um 20:00 Uhr geht es los, und wir freuen uns riesig auf diesen Abend. Das GlenAllachie Set beinhaltet 6x2cl Whisky und kommt für 28,90€ zu euch.

Im 6x2cl Set sind folgende Abfüllungen enthalten:

▪️ GlenAllachie – 9 Jahre – Fino Sherry Finish – Limited Edition – 48,0%

▪️ GlenAllachie – 9 Jahre – Amontillado Sherry Finish – Limited Edition – 48,0%

▪️ GlenAllachie – 9 Jahre – Oloroso Sherry Finish – Limited Edition – 48,0%

▪️ GlenAllachie – 15 Jahre – 46,0%

▪️ GlenAllachie – 18 Jahre – 46,0%

▪️ GlenAllachie – 10 Jahre – Batch 11 – Cask Strength – 59,4%

Nicht vergessen – Unbedingt den 23.10.2024 – 20.00 Uhr vormerken

Wir freuen uns jetzt schon riesig auf dieses Tasting und einen schönen Abend mit euch.

Das Tasting findet Live auf YouTube/Facebook statt – kann aber natürlich auch im Nachhinein jederzeit angeschaut werden.

Slàinte!

Das Set gibt es exklusiv im Onlineshop von Simple Sample zu erwerben!