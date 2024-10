Bardstown Bourbon Company hat Ausbau auf 289.000 Barrels Jahresproduktion abgeschlossen

Drei Column-Stills, 48 Fermentations-Tanks, eine Abfüllhalle und Lagerhäuser für insgesamt 2 Millionen Bourbonfässer – das ist der Umfang des fast 30 Millionen teuren Ausbaus, den die Bardstown Bourbon Company nun nach der Ankündigung im Jahr 2022 abgeschlossen hat.

CEO Mark Erwin zum Ausbau:

“This most recent expansion is the latest proof point in our commitment to deliver the highest quality, most consistent whiskey available to custom distilling customers in Kentucky. We have the track record, the team and the ability to continue investing in our business to provide the best customer experience available anywhere.”