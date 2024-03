175 Flaschen für die Ukraine: WhiskyJason präsentiert diesjährige Charity Auktion für die People for People e.V.

„Sehr viel Infos – sorry“, schreibt Vlogger WhiskyJason in seiner Einleitung zu den uns übermittelten Informationen zu seiner Charity-Auktion 2024, die wieder der Organisation People for People e.V. (Vorsitz Stefan Faulstich) zugute kommt, einem Verein, der sich die Unterstützung von Kriegswaisen in der Ukraine auf die Fahnen geschrieben hat.

Kein Grund sich zu entschuldigen, finden wir – denn die Auktion, die mittlerweile in die dritte Runde geht, ist ein sozialer Fixpunkt im Whiskyjahr, und je mehr Flaschen hier einen guten Preis finden, desto mehr kann der Verein Hilfe leisten.

Alle Infos zur Auktion und den Vorstellungen der Flaschen nachfolgend – wir wünschen wie immer viel Erfolg und freuen uns schon darauf, über ein hoffentlich beeindruckendes Ergebnis zu berichten:

WhiskyJason präsentiert auch im 2024 eine Charity Auktion für die People for People e.V. – Ukraine Aid über Ostern

Über 170 Whiskyflaschen werden zur Unterstützung ukrainischer Kinder online live verlost – 100% der Einnahmen gehen an den guten Zweck

Im 2022 kamen über 20.000€ zusammen und im 2023 waren es knapp 10.000€ – dieses Jahr erhoffen wir auf um die 15.000€

Über Ostern veranstaltet die Organisation People for People e.V. – Ukraine Aid (ihr Vorsitzender ist Stefan Faulstich) eine Charity-Auktion für die Menschen der Ukraine, bei der wieder über 170 Flaschen Whisky zur Versteigerung kommen. Dabei geht es vor allem um Kinder getöteter Soldaten und Zivilisten – der Erlös der Versteigerung kommt ohne Abzüge zu 100% diesen Zwecken zu.

Durchführen wird die Auktionen Vlogger WhiskyJason – und untenstehend finden Sie dazu alle relevanten Informationen.

Die Vorstellung aller Flaschen erfolgt schon bei Youtube (dort finden dann auch die Live-Auktionen statt), Links dazu im Artikel:

Der Erlös geht zu 100% für den Erwerb dringend benötigten Arzneien, die Ausstattung für behinderte Kinder, die Verpflegung von Waisenhäusern und die Unterstützung von Pädagogischen Freizeitlagern für Kinder von getöteten Soldaten und Zivilisten. Übrigens wird diese Organisation „Patrons for Soldiers“ auch vom Whisky UA unterstützt deren Gründer Akex Ostrovs’kii zwei Flaschen für diese Auktion gesendet hat.

Jeder Cent fließt in die Projekte, es gibt keinerlei Verwaltungsgebühren oder ähnliches , wir sind zu 100 % ehrenamtlich und gemeinnützig. Stefan Faulstich , 1 .Vorsitzender vom People for People e.V. – Ukraine Aid Fulda & WhiskyJason

1 ADOS – Islay South Coast 16-year-old Refill Oloroso Sherry Butt mit 55,8% WB:242860

2 WhiskyJason & Friends German Single Malt aus der Stork Club Destillerie mit Pinot Noir Finish mit 59,3% WB:243280

3 North British 32 Jahre 1991/2023 Single Grain Scotch Cask Nummer 200322 vom Fass Manager mit 48.6% WB:242128

4 Springbank 10 Jahre Bottled am 09. Feb 2016 Bottle Code 16/52 mit 46%

5 Signature &01 – Bruichladdich 12y Single Malt Scotch Whisky von Islay Cask Company mit 58,1% WB: 244590

6 Talikser Storm mit 45.8% WB:231939

7 Fading Hill Edition 02/23 – PX Sherry, Bourbon & Virgin Oak Casks mit 46% WB: 238052

8 Wolfburn 10 Jahre 2023 Vatting mit 46% WB: 230518

9 Slyrs Classic Single Malt Whisky mit 43% WB: 184019

10 anCnoc 12 Jahre mit 40% WB:208181

11 M&H Single Cask ex-Bourbon und PX Sherry Cask Finish limitiert auf 100 Flaschen für die Interwhisky 2019 in Frankfurt mit 55% WB: 143573

12 St. Kilian Distillery Exclusive ex. Jack Daniels Cask 640 2017/2020 mit 61,8% WB:165741

13 St. Kilian Distillery Only – Online Edition Cask 434 – 225l ex-Chardonnay French Oak – Weingut Fürst 2016/2020 mit 52,9% WB:159213

14 Glen Els Iberica Special 2018 Release 1st Fill PX Casks & Ruby Port Hogsheads Gently Woodsmoked mit 60,3% WB:116908

15 Port Dundas 15 Jahre Single Grain Scotch Refill Sherry Butt vom TnT Casks mit 50,2% WB: 201969

16 Elch Whisky Edition Bamberg Lot 20/03 mit 50,7% WB:170335

17 Zweistein Rum Pott Cask Finish aus dem Jahr 2020 im 0,35L mit 56% Flasche 43/85

18 CharacterUA – Auchroisk 2011/2023 1st Fill Oloroso Sherry Casknumber 22074036 mit 51% WB:237335

20 Laphroaig Port Wood (2019) 1st-fill Bourbon, Finish in Port Barrels mit 48% WB:141180

21 Pittermanns Unchained Peated Single Malt Whisky 2020/2023 im 0,5L mit 59,4%

22 The Nine Springs J.J. & Friends French Fireworks mit 50% im 0,5L WB:198325

23 Big Peat – 10 Years Anniversary for Big Peats Highland Game Team Velbert Batch 104 mit 48% WB:233258

24 Benromach 2013/2023 First fill bourbon barrel 501 – 10th Jubilee of ROYAL SPIRITS Aschaffenburg mit 60,1% WB:238936

25 Classic of Islay Vintage 2023 Jack Wiebers Whisky World Cask 403 mit 43% WB:235816

26 Emperor’s Dram Karl I – 22 Jahre 1996/2019 Amarone Cask No 11 Blended Malt Scotch mit 54,8% WB:140788

27 Torabhaig Allt Gleann Batch Strength mit 61,1% WB:238545

28 Big Peat – The German North Sea Coast Edition 2017 mit 48% WB: 95983

29 Redbreast Tawny Port Cask Edition Iberian Series mit 46% WB:238625

30 Glenfiddich 12 Jahre mit 40% WB: 216035

31 Maker’s Mark 46 Kentucky Straight Bourbon (Old Design) mit 47% WB:183613

32 Elch Whisky 8 Jahre 2015/2023 Brandy Fass Nr 40 im 0,5L mit 59,7% WB: 244797

33 Mackmyra Reserve Fassnummer 34250 Flörlagrad Elegant Svensk Ek 2011/2016 im 0,5L mit 48,8% plus 6 Mackmyra Gläser

34 Fettercairn 12 mit 40% WB: 230190

35 Brigantia – Whisky Universe Blogger Muscatel Fass No 1145 6 Jahre alt mit 55,6% WB:249810

36 Bushmills Causeway Collection Jupille Cask 2008/2021 mit 55,1% WB:197514

37 TARBH Single Pot Still Triple Distilled Irish Whiskey Batch 1 mit 43% WB:250093

38 H. Becker The Trinity Blend Irish Whiskey Batch 01 mit 40% WB:180373

39 Stauning Douro Dreams Floor Malted Single Rye Whiskey mit 41% WB:236993

40 Black Rock Batch 2 Single Grain 9 Jahre Irish Whiskey mit 56,9% WB: 105822

41 Benrinnes 9 Jahre 2011/2021 – Signatory Vintage – Single Cask #307210 mit 46% WB:190059

42 The Arran Trebbiano Casks 2006/2017 Small Batch mit 54,6% WB: 104211

43 Rossville Union Barrel Proof Single Barrel 6y Rye Whisky (51% Rye & 49% Malted Barley) mit 56,6% WB:224579

44 Penderyn Peated Single Malt Welsch Whisky mit 46% WB: 15508

45 Dewar´s Variety Collection – 12 Jahre, 15 Jahre und 18 Jahre also 3x 200ml jeweils mit 40%

46 Dingle Samhain Muscatel finish Single Malt Irish Whiskey mit 50,5% WB: 220047

47 Lagg Corriecravie Edition mit 55% WB: 236689

48 Drumblade The Octave 2008/2021 Blended Malt Scotch mit 54,2% WB:203099

49 The Nine Springs Cask No 223 Finished in Marsala Wine Single Malt mit 61,5% im 0,5L WB:226957

50 Willowburn Ember Limited Edition Batch No 003 Bottled 2022 mit 45,9% WB: 228410

51 Tomintoul 9y 1st Fill Brandy Barrel Finish vom 82 Chapters to Newcastle mit 53,7% WB:

52 Finch Dinkel Port 8y mit 42% im 0,5L WB:

53 The Whistler 9y Chateau Mouton Rothschild Wine Finish Single Malt Single Cask 1201 mit 59,5% WB:199096

54 The Octave Invergordon Aged 12 Years 2007/2019 Cask 5221794 Single Grain mit 53.1% WB:162167

55 Heaven Hill Kentucky Straight Bourbon Sherry Hogshead 2001/2015 Cask MoS 15041 mit 48,9% WB:69329

56 The Arran 12y Cask Strength Batch 6 mit 52,4% WB:87533

57 Big Mouth Blended Scotch Whisky im 0,5L mit 41,2% WB:119598

58 SILD Whisky “DEI WARFT” mit 50% im 0,35L für WhiskyGuide WB:245589

59 Strahlsunder Seglerrum mit 40% im 0,5L

60 Caol Ila SMWS 53.359 Fire in the Barley 9years + 9months mit 59.4% im 0,35L WB:215561

61 Johnnie Walker (Diageo) Adventkalender aus dem Jahr 1998

63 Kyrö Malt Rye Whisky mit 47,2% WB:

64 Kyrö Malt Rye Oloroso Whisky mit 47,2%

65 Kyrö Malt Rye Wood Smoke Whisky mit 47,2%

66 Kyrö Malt Rye Peat Smoke Whisky mit 47,2%

67 Hellinger 10y Single Malt Rauch – Bourbon & Cognac Fassreifung mit 54,8% WB:

68 Hinrichsen’s Frisian Single Farm Whisky – Wonter 2023 Vermouth und Amerikanische Weißeiche mit 53% im 05,L WB:246998

69 Foxes Bow Irish Whiskey Release 1 mit 43% WB: 196017

70 SMWS 4.368 – A Sea Devil in Sunglasses 13y Highland Park mit 62.6% WB: 244552

71 Macduff 11y 2011/2023 The Finest Malt Shipwrecks Sherry Hogshead 900345 mit 53,4% WB:

72 Lionn Làidir VAT 01/04 Starkbier Fass No 191 vom Spahns mit 61,4% WB:241583

73 Barrel Aged Dry Gin – Nicolai & Sohn Brennerei – 13 monatige Vollreifung in PX & Brandy Fass mit 48,7% im 0,5L

74 Die Whisky Elfen – A Speyside Distillery 12y 1st Fill PX Sherry Hogshead 2011/2023 mit 55,3% WB:241256

75 Glen Moray Warehouse 1 Oloroso Fully Matured 2014/2022 mit 60% WB:221401

76 Semperium – Bundle Tube “single Glas” inkl. Glas – https://semperium-nobilis.de/produkt/bundle-tube-single-glas-inkl-glas/

77 Dingle Single Malt Batch 05 mit 46,5% – Deconsctruction Sample Set 4x 5cl plus Glas

78 Slyrs Distillers Choice 2018/2024 Muscatel Cask Finish mit 49,4% WB:248295

79 Dannes Gärschda-Malz Madeira Finish Single Malt mit 57,2% im 0,5L WB:

80 Islay Toast Refill Malaga Cask Blended Malt mit 56,9% WB:244792

81 Bushmills 25y 1996/2022 Madeira Cask Causeway Collection mit 50.3% WB:220989

82 Villa Konthor Heavily Peated Single Malt Irish Whiskey mit 59,1% WB

83 Mackmyra Destination 2022 Port Wine Casks Swedish Single Malt mit 48,7% WB:

85 Glen Garioch 2011/2022 10y “EASE“ Bourbon Barrel 4615 – Whisky for Life mit 59,8% WB:216515

86 The Cask Wizard – 14y Port Symphony Peated Single Malt 2009/2024 mit 50,2% WB:248825

87 Signatory Vikings-Set 5 Flaschen Single Malt Cask Strength Abfüllungen

– Pultenney 56,2% Sherry Butt Finish 2008/2020 WB:183775

– Bunnahabhain 68,1% 1st Fill Sherry Butt Finish 2009/2020 WB:183777

– Costal Mystery 64,7% Refill Sherry Butt Finish 2006/2020 WB:183774

– Whitlaw 59,6% Sherry Butt Finish 2013/2020 WB:183776

– Caol Ila 58,8% Sherry Butt Finish 2012/2020 WB:183778

88 Inchgower 2008/2022 1st Fill Oloroso Butt 814787 Anam na h-Alba and Friends mit 56,6% WB:210667

89 Palatinatus Single Malt 2016/2023 Merlot Cask 62 im 0.5l mit 54.6%

90 Harzer Maltine Nummer 5 Steinhauser 6y Muscatel Cask für The Stillman’s DE im 0,5L mit 54,1%

91 Portmagee Single Pot Still Irish Whiskey – Barbados Rum Cask No 1 Finished mit 40% WB:188546

92 Portmagee Irish Whiskey 9y Tripple Distilled Barbados Rum Cask No 8 Finished mit 40% WB:250156

93 anCnoc 12 Jahre mit 40% WB:208181

94 Kamiki Blended Malt Whisky Batch No: 005 Finished in Japanese Cedar Casks mit 48% WB:155736

95 NcNean Organic Batch BU06 mit 46% WB:219317

96 Craigellachie 14y abgefüllt 2004 mit 40% WB:437

97 Craigellachie 9y 2006/2016 Baraill ùr – Brothers in Malt mit 57,8% WB:75774

98 Strathclyde 28y 1994/2023 The GrainHound mit 42,3% WB: 237421

99 Tiny Cask Company 12 Jahre Single Malt Finished in a 10L Dry Oloroso Cask mit 42,5%

100 Xaver Bar Choice Nr 5 – 20y Speyside Single Malt 2001/2021 Sherry Butt mit 44,9% WB:

101 Xaver Bar Choice No 9 – 24y Westport Blended Malt Scotch 1999/2023 mit 53,9% WB:

102 North British 14y Single Grain 2009/2023 SV mit 46% WB:245169

103 SILD Heritage 28 mit 42% WB: 205239

104 Gilors Islay Quarter Cask mit 53,8% im 0,5L 2016/2023 – Messeabfüllung

105 Meadowside Blended Scotch mit 43,1% WB:218929

106 The Octave Glenallachie 14y 2008/2023 mit 53,4% Cask 3040009 WB:239113

107 Arran 14y mit 46% WB:196206

108 Benromach Tradtion aus 2012 mit 40% WB:91858

109 Michel Couvreuer Intravagan’za abgefüllt am 25 Jan 2023 mit 50%

110 Pure Kentucky XO 12y Batch 20-13 mit 53,5% WB:202843

111 Fettercairn Fior (2014) mit 42% WB:179967

112 Dewar´s Variety Collection – 12y, 15y & 18y 3x 200ml mit 40%

113 anCnoc 2009/2021 1st fill Spanish Oak mit 46% WB:194576

114 The Nine Springs Single Cask 141 Selection Ex-Bourbon mit 46% imi 0,5L WB:141168

115 The Nine Springs J.J. & Friends French Fireworks mit 50% im 0,5L WB:198325

116 Laphroaig 10 Cask Strength Batch 15 Juni 2021 mit 58,6% WB:195979

117 Thousand Mountains Braven mit 46,2% WB: 230830

118 Jura 11y 2011/2023 The First Editions mit 52,9% WB:244882

119 Nosingsnifter in Tulpenform mit gedrehter Riffeloptik plus Glaspipette von Olaf Tappert

120 Bladnoch Liora mit 52,5% WB: 216293

121 Cúbhar 12y Single Cask no 1 Grain Irish Whiskey Cask Strength (Cognac Cask Finish) mit 61,1%

122 Cúbhar 6y Single Malt Cask Strength Irish Whiskey Fully in a Red Wine Cask No 1 mit 61,6%

123 Single Dram Board – massive Eiche mit Rinde

124 Kamiki Blended Malt Whisky Batch No 5 Finished in Japanese Cedar Casks mit 48% WB:155736

125 Hillock 6y Vollreifung Portwine Fass mit 46%

126 Cadenhead Seven Stars Blended Scotch mit 46% WB:182141

127 Tiny Cask Company 12y Single Malt Finished in a 10L Dry Oloroso Cask mit 42,5%

128 Auchentoshan Sauvignon Blanc Finish mit 47% WB:142548

129 Auchentoshan Three Wood mit 43% WB:242170

130 Glenallachie Cuvee Cask Finish 2012/2023 PX, Moscatel & Ruby Port mit 54,9% WB:229956

131 Craigellachie 13y Batch 04-6137 mit 46% WB:225902

132 Balvenie 12y Doublewood mit 40% WB:229098

133 Balvenie 12y The Sweet Toast of American Oak mit 43% WB:242048

134 Glenallachie Cuvee Cask Finish 2009/2021 mit 56.1% WB:183236

135 Thompson Bro’s Blended Scotch TB/BSW 6y mit 46% WB:234796

136 Dalmunach 8y „Merry Christmas“ Sauternes Barrique 191 vom Caskhound mit 57,9% WB:243881

137 Distilled at a Secret Mull Distillery 18y whic Sirens Batch 1 mit 49,5% WB:225779

138 Distilled at a Secret Speyside Distillery 10y Amarone Puncheon whic Sirens Batch 2 mit 51,9% WB:227132

139 Blended Malt Whisky Mainland vs Island Finished in Oloroso Hogshead Heavily Peated whic Sirens Batch 3 mit 50,7% WB:230085

140 Miss Canada – One picture frame with First Nation Design Art Card, with 2 rare 5 cl Samples Canadian Club 45y and Indigenous Spirits First Nation Canadian Single Malt

141 Old Fitzgerald Prime Bourbon mit 40% WB:70124

142 Macaloney’s Two Cask Series – Blair Athol & Macduff – Finished in Re-toasted Red Wine Barriques mit 46%

143 Betty’s & Bruno’s 3 bottle Set – Spirit no 1 (Mackmyra / 89€) and no 2 3y Birnenbrand (39€) matured in Bourbon cask, and straight from the cask Gin (39€) matured 12 months in Bourbon Cask

144 J.P. Wiser Sample Set – 2x 10y triple barrel, 15y und auch Fruit & Full plus Spicy & Complex

145 Xaver Bar Choice Nr 6 Linkwood 15y Bourbon Hogshead mit 49,1% WB:208637

146 Xaver Bar Choice Nr 3 Strathisla 12y Bourbon Hogshead mit 53,7% WB:189164

147 Xaver Bar Choice Nr 10 Ardmore 2010/2023 13y Bourbon Barrel mit 48,1% WB:245150

148 Ayrer’s Burns Supper Edition 2024 im 0,5L mit 47% WB:247214

149 Lochlea Sowing Edition First Crop mit 48% WB:206199

150 NcNean Organic Batch .03 mit 46% WB:170366

151 Raasay Batch R-02 mit 46,4% WB:212453

152 Ben Nevis 2014/2023 mit 46% Merry Christmas Kirsch Import

153 Glen Moray 14y 2007/2022 The Golden Cask Single Cask CM291 mit 53,4% WB: 231244

154 Dailuaine 7y 2008/2016 Bourbon Hogshead vom Preston’s mit 61,5%

155 ADOS – A Dream of Scotland – 16y Miltonduff Italian Redwine Finish Yvonne’s Choice No 2 mit 52,7% WB:247517

156 Octomore 10y – Bourbon HHD & Spanish Wine Cask Finish – The Fine Art of Whisky mit 56,9% WB:247501

157 W.D. O’Connell Bill Phil 5 Jahre Single Rum Cask 316128 mit 59,4%

158 Fairy Casks Single Grain Whiskey 2016/2023 Eppelmann Chardonnay Finish mit 61,5% WB:243242

159 Campbeltown Loch Blended Malt Scotch Code 21/206 mit 46% WB:205096

160 Boulder Spirits American Single Malt Whiskey mit 50% WB:216171

161 Fassmeister Special German Maturation Smokying Dog 19 Monate Oloroso Finish mit 44,7%

162 Scapegrace Fortuna Limited Release VI mit 46% WB:235867

163 WhiskyJason German Single Malt aus der Stork Club Destillerie mit Pinot Noir Finish mit 59,3%

164 Stonewood Drá Strong One 5 Jahre mit 48,9% WB:

165 Michter’s Sour Mash Whiskey mit 43% L23A0333

166 Weyermann Triple Cask mit 43% im 0,5L WB:

167 HeiligenBergFeld 2020/2024 Portwein Cask 13 mit 58,7% WB:246373

168 May Lóag Diamond Sherry Cask Finish 10y Irish Whiskey mit 46% im 0,5L WB:199708

169 Whisky Mobil Wellerman’s Choice Single Malt Port Finish (Kintyre) im 0,5L mit 50,8%

170 Scriptor Markgraf Batch 2 Ex-Moscatel Weinfass Finish im 0,35L mit 46%

171 South German Malt Whisky Port Wood Finished – Blend 13y & 6y von der Schwäbischen Alp und vom Bodensee im 0,5L mir 51%

172 Spacebarrels Episode 1 – Linkwood 12y Bourbon Hogshead 300916 mit 51,2%

173 St Bridget’s Kirk Batch 1 Fino & Oloroso Sherry Solera System – Hannah Whisky WB:245962

174 The Whisky Cask Peat Bog Jamaica Rum Cask mit 52,6%

175 Glen Rothes 2011/2022 Un-Chillfilitered SV (whisyk.de Club) mit 46% WB:217267