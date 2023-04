WhiskyJason präsentiert Charity Auktion für die People for People e.V. – Ukraine Aid über Ostern

Über Ostern veranstaltet die Organisation People for People e.V. – Ukraine Aid (ihr Vorsitzender ist Stefan Faulstich) eine Charity-Auktion für die Menschen der Ukraine, bei der wieder über 100 Flaschen Whisky zur Versteigerung kommen. Dabei geht es vor allem um Kinder getöteter Soldaten und Zivilisten – der Erlös der Versteigerung kommt ohne Abzüge zu 100% diesen Zwecken zu.

Durchführen wird die Auktionen Vlogger WhiskyJason – und untenstehend finden Sie dazu alle relevanten Informationen. Die Vorstellung aller Flaschen erfolgt übrigens heute um 21 Uhr bei Youtube (dort finden dann auch die Live-Auktionen statt), Links dazu im Artikel:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

WhiskyJason Charity Auktion für die People for People e.V. – Ukraine Aid über Ostern

Der Erlös geht zu 100% für den Erwerb dringend benötigten Arzneien, die Ausstattung für behinderte Kinder, die Verpflegung von Waisenhäusern und die Unterstützung von Pädagogischen Freizeitlagern für Kinder von getöteten Soldaten und Zivilisten. Übrigens wird diese Organisation „Patrons for Soldiers“ auch vom Whisky UA unterstützt deren Gründer Akex Ostrovs’kii zwei Flaschen für diese Auktion gesendet hat.



Jeder Cent fließt in die Projekte, es gibt keinerlei Verwaltungsgebühren oder ähnliches , wir sind zu 100 % ehrenamtlich und gemeinnützig. Stefan Faulstich , 1 .Vorsitzender vom People for People e.V. – Ukraine Aid Fulda & WhiskyJason

Am Karfreitag zwischen 18 – 24 Uhr werden folgende Flaschen versteigert

1 Glen Elgin 10 Jahre Moscatel Sherry Finish vom DARKNESS mit 57.4% WB:166918

2 Big Peat Munich Edition 2018 mit 40ppm nur 1200 flaschen mit 48% WB:113306

3 Lagavalin 16 mit 43€

4 Kingsbarns Doocot mit 46% WB:227263

5 Malts of Germany – Thousand Mountains mit 46%

6 Craigellachie 10 2012/2022 Bourbon Barrel vom Whisky Warehouse 8 mit 53,5% WB:224034

7 Torabhaig Allt Gleann Second Release mit 46% WB:215007

8 Whisky Square Islay Single Malt 2017/2022 – Port Cask Matured mit 55,7%

9 Glen Scotia Double Cask mit PX Sherry Finish mit 46% WB:212766

10 J.B.G Münsterländer Single Malt Whisky, 5 Jahre, ex Bourbon Barrels mit 43%

11 Linkwood 13 Jahre 2008/2021 Hogsheads 803604 + 803605 vom Signatory Vintage mit 46% WB:186049

12 Jim Beam American Stillhouse Bourbon und das Buch Big Man of Jim Beam beide mit Unterschrift von Fred Noe WB:162665

13 Maker’s White mit 45% WB:101484

14 Jim Beam Jacob’s Ghost White Whiskey mit 40% WB:37246

15 Seven Seals – The Age of Scorpio Batch 4 mit 49.7% plus eine Flasche Rumundo Bright Edition Rum mit 46% WB:217475

16 Glendronach 12 mit 43% abgefüllt am 17.09.2019 WB:150651

17 Glenrothes 22 Jahre Refill Sherry Butt für die Amazing Whiskys vom whic mit 55.8% WB:160156

18 #ChristmasUA – Ardlair (Ardmore) 1st Fill Pedro Ximénez Sherry mit 46% WB:223592

19 Linkwood 15 Jahre 2006/2021 Bourbon Hogshead Xaver Bar Choice No. 6 mit 49.1% WB:208637

20 Wolfburn – Ukraine Humanitarian Appeal – ex-bourbon quarter Casks mit 46% WB:206983

21 Friendly Mr. Z Bunker Choice No. 1 st. Kilian 2017/2023 Ex-Bourbon Woodford Reserve Double Oak mit 59,3% WB:227046

22 NcNean Quite Rebels – Lorna mit 48,5% WB:218549

23 Mortlach 12 Jahre The Wee Witchie mit 43,4% WB:222910

24 Ledaig Single Malt aus 2005 ( Burn Stewart Distillers) mit 42% WB:80150

25 Meadowside Blended Scotch Whisky aus Ex-Oloroso Sherry Butts vom Maltman mit 43,1% WB:218929

26 Konzert mit Thorsten Frahling

27 Shortcross Rye & Malt Irish Whiskey mit 46% WB:211991

28 Rum 2016 aus dem Dominikanische Republik mit 62.9%

29 Scriptor Distillers Edition mit 46%

30 Talisker 18 abgefüllt am 10.07.2022 mit 45,8% WB:217785

31 Mackmyra Twenty Years of Swedish Whisky 2010/2018 30 Liter Oloroso Cask 4864 mit 49,9% WB:165034

32 Black Forest Edition 2016 Ex-Bourbon + Lemberger Wine Cask Finish mit 52,1% WB:89616

33 Glenallachie 14 Jahre Bourbon Cask Gordon & MacPhail Discovery Range mit 43% WB:216571

34 Bunnahabain (peated) 7 Jahre 2014/2022 Duncan Taylor Cask 38140108471 mit 53.7% WB:224196

35 Linkwood 13 Jahre 2009/2022 First Fill Sherry Butt Finish im Cask #12 Signatory Vintage – Monuments mit 43% WB:217743

36 Betz 5 Jahre single Malt 2017/2022 Jamaica Rum Cask Batch 1 mit 51% WB:220075

37 Betz 4 Jahre Rye Whisky 2017/2022 Hybrid Single Cask, New American/European Oak mit 48% WB:220079

38 Michel Couvreur CANDID mit 49% WB:214578

39 Maker’s Mark 46 Kentucky Straight Bourbon mit 47% WB:88860

40 Evan Williams 2013 Single Barrel mit 43,3% WB:58767

41 #ChristmasUA – Ardlair (Ardmore) 1st Fill Pedro Ximénez Sherry mit 46% WB:223592

42 Raritas Diaboli Slyrs Edition 2008 Cask Strength mit 55,7% WB:22567

43 Springbank Set 10er (21/159), 12er mit 55,9% (21/133) & 15er (21/156) -alle 2021 abgefüllt

44 Springbank 17 Jahre Madeira Wood Code 20/137 mit 47.8% WB:167738

45 Longrow Red 10 Jahre Refill Malbec Matured mit 52,5% WB:193735

46 ADOS Ben Nevis 19 Jahre Sherry But mit 50,9% WB:188536

47 Elsburn – The Wayfare 2020 Batch 1 mit 57,7% WB:166593

48 Glenlivet The Master Distiller’s Reserve Solera Vatted mit 40% WB:80007

49 SMWS 18.50 Root Beer Carnival Inchgower 15 Jahre mit 60.5% WB:224519

50 Blended Malt Scotch 20 Jahre 2001/2022 Single Sherry Butt #174 mit 45,2% WB:229102

51 Clynelish 15 Jahre 1995/2011 A.D. Rattray Cask 8656 mit 54.7% WB:21642

Am Ostersamstag zwischen 18-24 Uhr werden folgende Flaschen versteigert

52 Caol Ila 2015/2022 very cloudy Sigantory Hogsheads 313888+313878+313880 mit 40% WB:217386

53 Mackmyra Moment Brukswhisky DLX II mit 44% WB:195684

54 Bavarian Rum Rumult Signature Cask Selection mit 43%

55 SILD Crannog Edition 2022 mit 48% WB:223303

56 Loch Lomond 8 Jahre 2012/2021 1st Fill Limousin Hogshead Brand Ambassador’s Choice mit 57,6% WB:207664

57 Ardnamurchan AD/ mit 46.8% WB:225270

58 J.G. Thomson – 5x Samples

59 3x 5cl Fercullen Sample Set (Italian Garder 2, Falls und New Make plus ein Fercullen Glencairn

60 Feingeist Project Two Ruadh Maor 10 Jahre Sherry Cask Finish mit 46,2% WB:161357

61 Bud Spencer The Legend Rauchig Batch 1 mit 49% WB:177393

62 Highland Park Spirit of the Bear im 1L mit 40% WB:114740

63 Mettermalt PUR 40 Jahre Jubiläumsedition mit 40% WB:195465

64 Mettermalt Fools Garden 30 Jahre Jubiläumsedition mit 30% WB:197470

65 North British 13y 2008/2022 Beaujolais Barrel vom Mossburn mit 55,8%

66 Glen Spey 10 Jahre 2010/2021 Signatory Vintage 1st use Hogshead 804788 + 804795 mit 46% WB:181402

67 Starward unexpeated 2017/2021 mit 48% WB:189416

68 Tomatin 8 Jahre 2012/2020 Refill Sherry Cask mit 59.9% WB:175956

69 Mannochmore 12 Jahre 2009/2021 Idols of Scotland mit 46,5%

70 Finch 8 Jahre Distillers Choice Barrique R mit 42% WB:203740

71 Glen Scotia 14 abgefüllt 2002 mit 40% WB:3268

72 Michel Couvreur 2011/2022 The Unexpected n °2 mit 50% WB:209254

73 Saillt Mor 5 Jahre 2013/2018 Port Cask 7/0118 mit 57,6% WB:126848

74 St. Kilian Handfill 2019/2023 Ex Rotwein Zweigelt Cask 3871 mit 59% WB:224745

75 Caol Ila 15 Jahre Unpeated 2018 Diageo Special Releases mit 59,1% WB:116915

76 Airbnb in Irland plus Tour Guide

77 Lakeview Single Estate Single Pot Still IrIsh Whiskey plus 5cl Sample mit 46% WB:222428

78 Tormore 82 Chapter to Newcastle Creatures of Cask Strength mit 61,6%

79 Kyrö Finnish Rye German Edition No 1 mit 46,5%

80 Elsburn 7 Jahre Italian Connection First Fill Amarone, Marsala mit 55,5% WB:178740

81 Friendly Mr. Z Bunker Choice No. 1 st. Kilian 2017/2023 Ex-Bourbon Woodford Reserve Double Oak mit 59,3% WB:227046

82 Stork Club Single Barrel Rye Whiskey Barrel 0196 mit 50% WB:227556

83 H. Becker – A Trinity Blend Batch 2- Irish Whiskey mit 40% WB:180373

84 #ChristmasUA – Ardlair (Ardmore) 1st Fill Pedro Ximénez Sherry mit 46% WB:223592

85 Linkwood 15 Jahre 2006/2021 Bourbon Hogshead Xaver Bar Choice No. 6 mit 49.1% WB:208637

86 Wolfburn – Ukraine Humanitarian Appeal – ex-bourbon quarter Casks mit 46% WB:206983

87 Blair Athol 8y – Lady of the Glen Ex-Bourbon Hogshead Cask 312607 mit 58.6%

88 WhiskyJason Peated German Belnded Malt Whisky mit 60,2% WB:196776

89 Elche Whisky Torfduett Auflage 4 mit 50,6%

90 Glendalough Double Barrel Single Grain Irish Whiskey mit 42% WB:201184

91 Dalwhinnie Winter’s Gold mit 43% WB:173256

92 The Glenlivet 18 Batch Reserve mit 40% WB:209073

93 Aberlour 15 Cuvée Marie d’Ecosse abgefüllt 2006 mit 43% WB:31

94 Balvenie Signature 12 Batch #5 abgefüllt am 11.10.2012 mit 40% WB:121134

95 Balcones Eclipse Tex Rye Cask Strength mit 64% WB:225296

96 Yamazakura Peated Blended Japanese Whisky mit 46% WB:222571

97 Hells Bell Bourbon Style Whiskey mit 40%

98 Bimber 2016 Oloroso Cask Batch No 02/2020 mit 51.4% WB:170719

99 Benriach 7 Jahre 2014/2021 Tawny Port Quater Casks Amazing Whiskies whic mit 63,5% WB:203474

100 Kingsbarns Doocot mit 46% WB:227263

101 Cihuantán – Ron De El Salvador – Indigo 8 Rum mit 40%

102 The Six-Isles Blended Malt Scotch Batch Strength mit 58% WB:180366

103 Glenlivet 16 Jahre Single Barrel 33902 Bottled 09.2018 mit 55.8% WB:165355

Alle Flaschen werden von WhiskyJason am Mittwoch den 05. April ab 21 Uhr bei Youtube vorgestellt