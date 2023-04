Whisky, Wein & Premium-Beef: Norwegian Cruise Line bietet seinen Gästen drei Weltklasse-Expertinnen auf hoher See

Die allererste Johnnie Walker Kreuzfahrt startet am 17. Septmeber 2023 in Nordeuropa – und an Bord wird Emma Walker sein, Master Blender für die ikonische Blend-Marke. Sie ist eine von drei Expertinnen, mit denen die Norwegian Cruise Line spezielle Kreuzfahrten anbietet (Ashley Breneman als Küchenchefin bei Certified Angus Beef und Diane Flamand als Winzerin im Bordeaux sind die anderen beiden).

Wer also einmal eine Kreuzfahrt mit einer hochkarätig besetzten Verkostung verbinden will, für den ist unsere nachfolgende Info vielleicht schon einmal eine gewisse Planungshilfe…

Whisky, Wein und Premium-Beef: Kreuzfahrt-Pionier Norwegian Cruise Line bietet seinen Gästen drei Weltklasse-Expertinnen auf hoher See

Es waren einmal drei typische Männerdomänen … in denen sich Frauen heute längst an der Spitze etabliert haben. Die internationale Reederei Norwegian Cruse Line (NCL), Innovationsführer in der weltweiten Kreuzfahrtindustrie, präsentiert im Rahmen der beliebten Meet the Winemaker-Serie mit Emma Walker, Ashley Breneman und Diane Flamand gleich drei außergewöhnliche, international anerkannte Expertinnen. Gäste sind eingeladen, bei diesen speziellen Kreuzfahrten an Bord der neuesten Schiffe in das Wissen und die Erfahrung renommierter Winzer und Experten der Kulinarik einzutauchen.

Apropos Food and Drinks: Norwegian Cruise Line ist bekannt für sein entspannt-modernes Konzept des Freestyle Dinings. Ohne feste Speisezeiten, zugewiesene Sitzplätze oder formalen Dresscode genießen Gäste ein Plus an Freiheit. Bei der großen Anzahl von gastronomischen Angeboten – NCL holte im Jahr 2000 als erste Reederei überhaupt Spezialitätenrestaurants an Bord! – wartet auf Wunsch jeden Tag ein neues Dining-Erlebnis.

Auf den neuen Schiffen der Prima-Klasse gibt es zudem erstmals die Indulge Food Hall, die elf Stationen mit Küchen aus aller Welt bietet. Sie werden vermutlich nicht lange genug an Bord sein, um ihre gastronomische Weltreise im Rahmen von nur einer Kreuzfahrt abzuschließen! Doch nun zurück zu den drei Top-Expertinnen an Bord.

Vom Chemie-Labor in den höchsten Rang der Whisky-Kunst

Superkurze, wasserstoffblonde Haare, sympathisches Lächeln: Bei NCLs Meet the Winemaker-Reihe zum ersten Mal mit dabei ist in dieser Saison Dr. Emma Walker. Die charismatische Chemikerin ist seit 2022 die erste Frau in der 200-jährigen Geschichte von Johnnie Walker, die die Position des Master Blenders innehat – und damit den höchsten Rang der Whisky-Handwerkskunst. Im schottischen Menstrie leitet die musikbegeisterte Frau aus Edinburgh nun das 12-köpfige Johnnie Walker Whisky Specialist-Team und hat Zugriff auf mehr als zehn Millionen Fässer reifender Scotch Whiskys.

Über die Strahlkraft ihrer neuen Position sagte Walker in einem Forbes-Interview, sie halte es für sehr wichtig, dass die Whisky-Industrie die Vielfalt der Menschen zeige, die in diesem Bereich arbeiteten. „Wenn wir jemanden, der uns ähnelt, in einem Job sehen, fällt es leichter, uns selbst in einer ähnlichen Rolle vorzustellen“, so Walker.

Schon früh habe sie in der Schule ihr Talent für Chemie entdeckt. So fiel ihr auch die Wahl des Studienfaches leicht. „An der Universität entdeckte ich dann meine Liebe zu Whisky und meine Begeisterung für Geschmack“, sagt Walker. Nach der Promotion nahm sie einen Job als Prozesschemikerin an, um ihre Leidenschaft für Aromen und die wissenschaftlichen Grundlagen dahinter zu verbinden.

Bereits seit 2008 arbeitet sie im Technical Centre des Johnnie Walker-Mutterkonzerns Diageo in Menstrie – „und ich habe es seitdem nicht bereut!“ Ihr Tagesgeschäft sei abwechslungsreich, im Mittelpunkt stünden jedoch immer die zahllosen Experimente mit unterschiedlichen Destillationsbedingungen, Getreidesorten und verschiedenen Arten von Eichenholz – „alles im Streben nach außergewöhnlichem Geschmack.“

Als Wegbereiterin sieht sich Walker, die trotz der Namensgleichheit keine Verwandtschaft mit der John-Walker-Familie verbindet, nicht unbedingt. Zu „organisch“ sei ihr Weg an die Spitze gewesen, zu viele andere Frauen hätten Seite an Seite mit ihr gearbeitet, wodurch bei Johnnie Walker längst ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis erreicht sei. Die Männerdomäne fiel also weit früher, als es von außen betrachtet vielleicht den Anschein hatte. Dennoch: „Je mehr ich mit Menschen spreche, umso klarer wird mir, wie wichtig es ist, Frauen in sichtbaren Rollen zu haben“, sagt Walker.

Sie freut sich darauf, bei der „Meet the Master Blender“-Reise an Bord der neuen Norwegian Prima sowohl mit Whisky-Kennern als auch Newbies ins Gespräch zu kommen. „Mit Whisky- Liebhabern zu reden ist immer eine Freude, während ich es auch erfrischend finde, mit Menschen zu reden, die bisher überhaupt keine Ahnung vom Thema haben“, so Walker. „Ich hoffe auf einen guten Mix!“

„Ladies First“: Das Leben als Abenteuer – auch in der Küche

Angeseilt an einem Berghang in Colorado ein Steak grillen? Kein Problem für Ashley Breneman, Küchenchefin bei Certified Angus Beef®, einer der besten Premium- Fleischmarken weltweit. Hier ist sie vor allem in der Testküche des Unternehmens aktiv und ist das Gesicht der Marke, wenn es um Rezeptideen und Kochevents geht. Den Grundstein ihrer Karriere legte die dreifache Mutter aus Ohio bei einem Studium an der Schule des renommierten, weltweit vertretenen Le Cordon Bleu-Kochinstituts in Orlando, Florida. Inzwischen hat sie für zahlreiche Starköche gearbeitet und verschiedentlich TV-Auftritte in Kochshows absolviert, was ihr einige Bekanntheit einbrachte.

Breneman ist bereits seit zehn Jahren Teil der Certified Angus Beef®-Familie und äußert sich auf ihrem Instagram-Profil voller Respekt über die Rancher, die das hochwertige Fleisch „mit Hingabe und Herz“ produzierten. „Rindfleisch verdient einen Platz auf der ,Trendy‘-Liste“, wünscht sich Breneman, „und ich ermutige jeden Kochfreund, sein ,Rindfleisch-Game‘ mit Kreativität auf eine neue Stufe zu heben.“

Mit ihrer Natürlichkeit und ihrer positiven Energie macht Breneman in ihren Posts auch immer wieder auf die Erfolge anderer Frauen aufmerksam, etwa die Ernennung von Kamala Harris zur US-Vizepräsidentin – der ersten Frau in diesem Amt überhaupt. „Ladies First“ steht auf einem ihrer T-Shirts, und sie demonstriert mit ihrer kompletten Familie inklusive der Tochter im Babyalter für Frauenrechte.

Von ihren „three under three“, also den drei Kindern unter drei Jahren, lässt sie sich bei ihrer Koch-Karriere erstaunlicherweise nicht bremsen. Wer das Leben als Abenteuer sehe, sowohl in der Testküche als auch im Familienleben, habe, so Breneman, einfach mehr Freude daran. Montessori-Kindergarten für die Kids, Rindfleisch als Berufung und der Kampf für Frauenrechte: In Brenemans buntem Leben ist Platz für all das. Ihr Leitspruch lautet passend:

„Du wirst nie bereit sein. Fang einfach an.“

Eine „Grande Dame“ des Weins: Mit Geduld zum Ziel

Der große Name hat sogar in den Ohren von nicht so bewanderten Weinliebhabern einen besonderen Klang: Das Weingut Barons de Rothschild Lafite ist weit über die Grenzen Frankreichs hinaus bekannt. Im Jahre 1868 erwarb Baron James de Rothschild das Château Lafite, dessen Weinberge die Klassifikation „Premier Cru“ besitzt – eine Auszeichnung für besonders hochwertige Weine.

Die Freude an herausragendem Wein und der Wunsch, ihn für eine breitere Masse zugänglich zu machen, haben die studierte Önologin Diane Flamand an die Spitze der Branche gebracht. Die Französin ist seit 2004 für die Herstellung der Rot- und Weißwein-Cuvées der Les Légendes-Kollektion zuständig. Herangeführt an den Wein wurde sie von Eltern und Großeltern, mit denen sie als junge Frau den Medoc kennenlernte, den Wein ihrer Heimatregion, dem Bordeaux.

Flamands aufregende Karriere in einer von Männern dominierten Branche begann mit einem Praktikum bei Château Lafite, als sie gerade einmal 21 Jahre alt war. Als eine der wenigen Winzerinnen im Bordeaux hat Flamand in den letzten 30 Jahren die Veränderungen in der Branche unmittelbar erlebt.

„Die Dinge haben sich mit der Zeit geändert“, sagte Flamand im Interview mit dem Penta- Magazin. „Mittlerweile sind die Hälfte der Önologie-Studenten Frauen. Vor 30 Jahren waren wir nur 20 Prozent. Als ich anfing zu arbeiten, musste ich alle davon überzeugen, dass ich so gut wie ein Mann bin. Vor allem in den Weinkellern, wo meist ausschließlich Männer arbeiteten. Ich habe gelernt, geduldig zu sein.“

Sie freue sich, dass Frauen jetzt überall mehr Anerkennung fänden, nicht nur in der Weinbranche, die nach wie als Männerwelt gilt – nicht ganz zu Unrecht. „Viele Frauen arbeiten heute bei Domaines Barons de Rothschild, aber nicht im Bereich der Weinherstellung“, resümiert Flamand. „Ich bin die Einzige.“ Den Titel der „Grande Dame des Weins“, den ihre Fans ihr auf Instagram zuschreiben, hat sie zweifellos verdient.

Emma Walker wird an Bord sein, wenn die Norwegian Prima am 17. September 2023 in Nordeuropa zur allerersten Johnnie Walker-Kreuzfahrt aufbricht. Teilnehmer können dann die Geschichte der Marke kennenlernen und eine große Auswahl an gereiften Whiskys genießen.

Ashley Breneman wird am 9. Juli 2023 gemeinsam mit dem Winzer Antonio Hidalgo an Bord der Norwegian Encore auf Alaska-Kreuzfahrt gehen und das Meet the Winemaker-Erlebnis um eine kulinarische Komponente erweitern.

Diane Flamand geht am 10. Juni 2023 an Bord der Norwegian Bliss und hostet ein „Domaines Barons de Rothschild Lafite“-Wein-Dinner im Rahmen der Alaska-Kreuzfahrt.