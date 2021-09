PR: Erstes Crowd-Sourced-Blending von Nine Springs

Nine Springs lädt ein zum gemeinsamen (und ihres Wissens nach) ersten deutschen Crowd Sourced Blending. Alle Informationen dazu finden Sie hier:

Erstes Crowd-Sourced-Blending von Nine Springs



Zusammen mit dem bekannten Blogger und Vlogger „Whisky Jason“ sowie der international anerkannten Whisky-Expertin Julia Nourney planen wir unsere erste „Crowd-Sourced Nine Springs Abfüllung“. Dazu wird es am 22. September 2021 um 20 Uhr einen Live-Stream auf dem You-Tube-Kanal von Whisky Jason geben, bei dem alle Teilnehmer gemeinsam unseren neuen Whisky blenden. Wer mitmachen möchte, bestellt sich über unseren Online-Shop das Blending Set und meldet sich bei Whisky Jason zum Live-Stream an. Das Ergebnis ist dann der J.J. & Friends Single Malt.

Das Blending-Paket besteht aus:



5 x 5 cl Miniaturen



2 x Ex-Bourbon

1 x American Virgin Oak

1 x Ex-Bordeaux

1 x European Oak



Inhalt:

0,25Ltr.-Flasche

Alkoholgehalt:

55-60% Vol.

28,00 € zzgl. Versandkosten über unseren Online-Shop