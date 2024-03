Ballindaloch veröffentlicht ersten Whisky in UK – Ballindalloch Single Malt Vintage Release 2015

Bei ausgesuchten UK-Händlern und in der Destillerie selbst ist die erste Abfüllung aus der Brennerei Ballindaloch erhältlich: Der Ballindalloch Single Malt Vintage Release 2015 wurde mit 46% vol. Alkoholstärke abgefüllt und kostet in Großbritannien 89 Pfund. 3600 Flaschen davon wurden aufgelegt.

Wer in in Deutschland oder Österreich verkosten will, der muss ihn wohl über einen britischen Händler importieren – er ist nämlich UK-exklusiv.

Der Gründer der Brennerei, Guy MacPherson-Grant gibt ein berechtigt stolzes Statement dazu ab:

“It is so exciting that after over 10 years of hard work we are finally in a position to launch our Ballindalloch Single Malt in our home market. It will be a thrill to see it available, particularly here locally in our own backyard of Speyside.“