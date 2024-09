Barrel Beast präsentiert: THE MYTH – Ein Caol Ila aus dem 1st Fill Palo Cortado Sherry Octave

Ihre dritte exklusive Abfüllung für Whisky-Liebhaber stellt Barrel Beast heute vor (und ab Mittwoch, 14 Uhr ist sie auch auf deren Webseite erhältlich): Mit dem Caol Ila 1st Fill Palo Cortado Sherry Octave verspricht man ein “intensives und unvergessliches Geschmackserlebnis”.

Was es über den 2014 destillierten, in einem Octave-Fass mit 64l nachgereiften und auf 102 Flaschen limitierten Whisky Interessantes zu erzählen gibt, hat uns der unabhängige Abfüller aus Hannover für Sie zugesendet, inklusive sehr ausführlicher Tasting Notes:

Barrel Beast präsentiert: THE MYTH – Die dritte exklusive Abfüllung für Whisky-Liebhaber. Ein Caol Ila 1st Fill Palo Cortado Sherry Octave.

[Hannover, 17.09.2024] – Die Whisky-Welt darf sich auf ein außergewöhnliches Genusserlebnis freuen, denn Barrel Beast kündigt stolz die Veröffentlichung seiner dritten Whisky-Abfüllung an: THE MYTH. Diese streng limitierte Edition besteht aus lediglich 102 Flaschen und verspricht ein intensives und unvergessliches Geschmackserlebnis.

THE MYTH wurde in einem First Fill Sherry Palo Cortado Octave (64l) Fass vollgereift, was diesem Whisky seine bemerkenswerte Geschmackstiefe verleiht und ist somit Teil der Unleashed Octave Serie. Die Octave Vollreifung in Kombination mit einer Abfüllung mit 56,3% Alkohol macht diesen Islay Whisky zu einer unvergleichlichen Geschmacksexplosion, die ihresgleichen sucht. Der Caol Ila wurde im Jahr 2014 destilliert und nach acht Jahren sorgfältiger Reifung im Jahr 2023 in Fassstärke mit 56,3% abgefüllt.

Wie alle Whisky dieser Serie erscheint die Abfüllung ungefärbt und nicht kühlgefiltert. Der hohe Qualitätsanspruch, sowohl bei der Abfüllung als auch bei Design von Verpackung, Label und der Beigaben, bleibt weiterhin Fokus von Barrel Beast.

Die nur 102 Flaschen mit je 500ml und 56,3% Vol. werden ab dem 18. September 2024 um 14:00 Uhr MEZ über die Webseite www.barrelbeast.com erhältlich sein. Der UVP beträgt 130,00 €

Die Tasting Notes

Farbe: Dunkler Bernstein

Nase: Die Nase dieses First Fill Palo Cortado Octave Caol Ila Whiskys ist eine Sinfonie von fesselnden Aromen. Er öffnet sich mit einer Süße, die an eine köstliche Schwarzwälder Kirschtorte erinnert, und zieht Sie mit Schichten von dunklen Kirschen und samtiger Schokolade an. Diese Süße wird durch die Anwesenheit von süßem Torf, der sanft durchweht und ihm Tiefe und Komplexität verleiht, wunderbar ausgeglichen. Die ineinander verschlungenen Düfte schaffen einen harmonischen Tanz zwischen dessertartigen Verlockungen und erdigen Untertönen.

Geschmack: Beim ersten Schluck wird der Gaumen von einer Explosion der Aromen begrüßt. Der erste Eindruck ist der eines scharfen Pfeffers, der die Geschmacksknospen mit seiner lebendigen und belebenden Schärfe weckt. Diese Schärfe lässt nach und gibt den Blick frei auf eine üppige Süße, die an süße Sultaninen und reichhaltigen Sirup erinnert. Die Reise des Whiskys durch den Gaumen ist ein herrliches Abenteuer, bei dem sich die Aromen entwickeln und verändern. Dunkle Schokolade kommt zum Vorschein und vermischt sich mit einem überraschenden, aber köstlichen Hauch von saftigem Schinken – eine einzigartige und faszinierende Kombination, die die Sinne auf bezaubernde Weise herausfordert.

Abgang: Der Abgang dieses Whiskys ist ein Beweis für seine Tiefe und seinen Charakter. Eine verkohlte Essenz kommt zum Vorschein, die an ein schwelendes Lagerfeuer an einem kühlen Abend erinnert. Die torfigen Ingwernoten fügen eine Schicht von Wärme und Komplexität hinzu und schaffen ein Gefühl von Tiefe, das am Gaumen verweilt. Der Abgang ist weder flüchtig noch abrupt, sondern entfaltet sich allmählich und enthüllt seine Facetten nach und nach. Wenn die Aromen sanft ausklingen, setzt sich ein mittellanger, fast mystischer Abgang durch und hinterlässt einen unauslöschlichen Eindruck, der zum Nachdenken und Reflektieren einlädt.