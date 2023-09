Barrel Beast mit zweiter Abfüllung der Unleashed Octave Serie: Raw Sienna

Nach der Premiere im letzten Jahr stellt der unabhängige Abfüller Barrel Beast seine neuste Abfüllung Raw Sienna als Teil der Unleashed Octave Serie vor. In einem First Fill Sherry Palo Cortado Octave Fass (64 Liter) reifte der 2016 destillierte Malt der Speyside-Brennerei Inchgower bis zur seiner Abfüllung in diesem Jahr. Die 93 500ml-Flaschen sind ab dem 14. September 2023 um 14:00 Uhr MEZ über die Webseite www.barrelbeast.com erhältlich. Die UVP beträgt 115,00 €, alle weiteren Informationen finden Sie in der Pressemitteilung von Barrel Beast:

Barrel Beast präsentiert: RAW SIENNA – Die zweite exklusive Abfüllung für Whisky-Liebhaber. Ein Inchgower 1st Fill Palo Cortado Sherry Octave.

[Hannover, 12.09.2023] – Die Whisky-Welt darf sich auf ein außergewöhnliches Genusserlebnis freuen, denn Barrel Beast kündigt stolz die Veröffentlichung seiner zweiten Whisky-Abfüllung an: RAW SIENNA. Diese streng limitierte Edition besteht aus lediglich 93 Flaschen und verspricht ein intensives und unvergessliches Geschmackserlebnis.

RAW SIENNA wurde in einem First Fill Sherry Palo Cortado Octave (64l) Fass vollgereift, was diesem Whisky seine bemerkenswerte Geschmackstiefe verleiht und ist somit Teil der Unleashed Octave Serie. Die Octave Vollreifung in Kombination mit einer Abfüllung mit 56,5% Alkohol macht diesen Speyside Whisky zu einer unvergleichlichen Geschmacksexplosion, die ihresgleichen sucht. Der Inchgower wurde im Jahr 2016 destilliert und nach sieben Jahren sorgfältiger Reifung im Jahr 2023 in Fassstärke mit 56,5% abgefüllt.

Es versteht sich von selbst, dass die Abfüllung ungefärbt und nicht kühlgefiltert erscheint. Der hohe Qualitätsanspruch, sowohl bei Inhalt als auch bei Design von Verpackung, Label und der Beigaben, bleibt weiterhin Fokus von Barrel Beast. Die nur 93 Flaschen mit je 500ml und 56,5% Vol. werden ab dem 14. September 2023 um 14:00 Uhr MEZ über die Webseite www.barrelbeast.com erhältlich sein. Der UVP beträgt 115,00 €.

Tasting Notes

Farbe: Walnuss-Kirsche

Nase: Schon beim ersten Atemzug entfaltet sich eine verlockende Mischung von Aromen. Die Nase wird von einem intensiven Grapefruitduft umworben, der die Sinne erfrischt und belebt. Diese fruchtige Lebendigkeit wird elegant von süßen Nuancen von Kirschfruchtgummi begleitet, die an unbeschwerte Kindheitstage erinnern. Ein feiner Hauch von trockenen Röstaromen verleiht ihm eine verlockende Tiefe.

Geschmack: Der erste Schluck offenbart eine beeindruckende Geschmacksexplosion auf der Zunge. Frisch gebackenes Brot verleiht dem Whisky eine angenehme Weichheit, die sich mit der leichten Schärfe von Ingwernoten verbindet, die langsam auf der Zunge tanzen. Die intensiven GrapefruitAromen aus der Nase setzen sich fort und fügen eine erfrischende Zitrusdimension hinzu. Während sich der Whisky auf der Zunge entfaltet, entsteht ein harmonisches Gleichgewicht zwischen den fruchtigen und würzigen Elementen.

Abgang: Der Abgang des RAW SIENNA ist lang, trocken und leicht würzig – eine unvergessliche Reise für den Gaumen. Starke Röstkaffeenoten umhüllen den Gaumen mit einer warmen Intensität, die sich allmählich zu einem markanten Höhepunkt aufbaut. Die Trockenheit des Abgangs unterstreicht die reifen Kirscharomen. Ein Hauch von Gewürzen und Ingwer verweilt noch eine Weile und lädt dazu ein, den Geschmack dieses außergewöhnlichen Whiskys noch länger zu genießen.