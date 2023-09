Serge verkostet: Glenfarclas

Ja, schon wieder Glenfarclas! Erst im letzten Monat fand auf Whiskyfun das Tasting „Glenfarclas to the Maximum“ statt. Und heute findet sich erneut eine Verkostung mit Whisky aus dieser Speyside-Brennerei. „But a lot is never enough with Glenfarclas“, so leitet Serge Valentin das Tasting der heutigen Trios ein, welches sich und ihre Benotungen in der Übersicht so präsentiert:

Abfüllung Punkte

Glenfarclas 20 yo 2003/2023 (51.8%, Cadenhead, Authentic Collection, bourbon hogshead, 264 bottles) 86 Glenfarclas 7 yo 2013/2021 (60.6%, Scotch Malt Whisky Society, 1st fill PX hogshead, #1.238, ‚Oranges and Well-Danced Upon Oak‘, 213 bottles) 85 Glenfarclas 1989/2014 (54.7%, OB, Family Casks, TSMC Taiwan, cask #13026, 628 bottles) 89

Glenfarclas. Bild © Jochen Wied, Joe’s Tastings