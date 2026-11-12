Constellation Brands verkauft Nelson’s Green Brier Distillery in Tennessee an die Gründer zurück

Constellation Brands reduziert ihr Engagement in der Spirituosenbranche weiter und hat nun die in Tennessee ansässige Nelson’s Green Brier Distillery an die Gründerfamilie zurückverkauft. Damit bleibt in Sachen Whiskey nur mehr die High West Distillery in ihrem Portfolio.

Die 1860 von Charles Nelson gegründete Destillerie lag seit 1909 still, wurde aber vom Ur-ur-urgroßenkel des Gründers 2014 wiedereröffnet. Constellation Brands kaufte sich zwei Jahre später mit einem Minderheitenanteil in die Destillerie ein. 2019 stockte man auf einen Mehrheitsanteil auf, wieder zwei Jahre später übernahm man die alleinige Besitzerschaft über das Unternehmen.

Constellation Brands macht zur Zeit 93% des Umsatzes mit Bier in den USA. Man hat vor kurzem auch Svedka Vodka abgestoßen – trotz eigentlich guter Geschäftsdaten. Im zweiten Quartal wuchs man als Konzern um 6%, im ersten Halbjahr des Fiskaljahres 2027 um 4% gegenüber der Vorjahresperiode.