Constellation Brands (High West Whisky) mit Verkaufsminus bei Wein und Spirituosen von 21% in Q1 2025

Der Tenor bei allen Geschäftsberichten von Erzeugern aus der Spirituosenbranche ist zur Zeit ein negativer – und bei jenem von Constellation Brands, den Besitzern der High West Distillery in den USA und dem Nelson’s Green Brier Whisky, ist das nicht anders: Um 21% gingen deren Verkäufe bei Wein und Spirituosen in den drei Monaten bis Ende Mai zurück, und der organische Umsatz dabei um 28%.

Das Unternehmen hat in diesem Quartal etwas über 30% weniger ausgeliefert – was aber nicht am Whisky lag, sondern vor allem daran, dass man Svedka Vodka im Vorjahr an Sazerac verkauft hatte. Zudem hat man die Auslieferung an die sinkende Nachfrage bei Konsumenten angepasst.

Sehr düster sieht man bei Constellation Brands das kommende Finanzjahr 2026: Man erwartet einen Umsatzrückgang bei Spirituosen und Weinen um 17 bis 20 Prozent. Zudem rechnet man damit, dass der Gewinn um 97% bis 100% einbrechen wird, also faktisch gleich Null sein wird. Aus diesem Grund wird man eine Strukturreform angehen, die bis ins Finanzjahr 2028 200 Millionen Dollar einsparen soll.