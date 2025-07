Bunnahabhain startet Fassprogramm

Zum ersten Mal ist es bei Bunnahabhain auf Islay möglich, ein privates Fass zu kaufen. Die Destillerie bietet ab sofort Einzelfässer an, die mit dem rauchigen New Make der Destillerie, als Staoisha bekannt, befüllt werden.

Ein solches Programm war laut Master Blender Julieann Fernandez-Thomson schon länger in Planung:

“A single cask programme has been in our sights for some time, and we wanted to ensure that we had a special offering for whisky lovers worldwide. Traditionally, Bunnahabhain is celebrated for its unpeated single malts, so the opportunity to own a cask of Staoisha new-make spirit is really quite rare.

“Nothing brings me more joy as a master blender than witnessing a cask’s journey; going from fresh, fruity distillate to rich, expressive single malt. By purchasing directly from the distillery, you also have the opportunity to be part of the journey, whether through visiting us and spending time in our warehouses or by receiving regular samples and tasting the spirit as it matures.

“This is a unique chance for whisky lovers to own a piece of Bunnahabhain history – from its very first moment of maturation to the last part of the story when it’s bottled into your perfect dram.”