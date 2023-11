Der große Weihnachtseinkauf-Guide von Beam Suntory

Welcher Whiskyfreund freut sich nicht, wenn er einen guten Tropfen geschenkt bekommt? Als Ratgeber für die anstehenden Weihnachtseinkäufe bietet sich Beam Suntory Deutschland an – selbstredend mit dem Fokus auf die eigenen Produkte wie Laphroaig, Maker’s Mark, Basil Hayden, Hibiki, Toki, Bowmore und natürlich auch Highland Park.

Und weil Whisky natürlich auch genossen werden soll, und zwar in vielerlei Form, hat man die Empfehlungen noch dazu mit einigen schönen Cocktail-Rezepten garniert.

Machen Sie es sich gemütlich und wühlen Sie sich durch die nachfolgenden Ideen

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Beam Suntory präsentiert festliche Winterdrinks und Weihnachtsgeschenke

Berlin, 22.11.2023 – Weihnachten steht vor der Tür – und damit die Zeit des gemütlichen Beisammenseins und Genießens. Beam Suntory präsentiert eine Auswahl an exklusiven Geschenkideen und winterlichen Cocktail-Rezepten: Von spritzigen Kreationen bis hin zu süßen Varianten ist mit Sicherheit für jeden Geschmack etwas dabei.

Best of Laphroaig Kochbox

Die Laphroaig Kochbox ist ein passendes Geschenk für jede Person, die in der Küche etwas Neues ausprobieren und den besonderen Geschmack des Single Malt Scotch Whiskys in seinen unterschiedlichen Variationen erleben möchte. Die Kochbox ist ein Geschenk, das dazu einlädt, gemeinsam Zeit miteinander zu verbringen und eignet sich zum Beispiel wunderbar für den/die beste*n Freund*in. Die Box enthält: Vier Gläser Vier Ledercoaster Eine Laphroaig Miniatur 10 Years (5cl) Eine Gewürzzubereitung (50g) Ein torfgeräuchertes Meersalz (50g) Eine Rezeptkarte mit drei Rezepten Unverbindliche Preisempfehlung: 19,90 €

Laphroaig 10-Years-Old Sherry Oak Die Laphroaig Familie präsentiert mit dem Laphroaig 10-Years-Old Sherry Oak Finish Whisky einen Star im Sortiment. Dieser Whisky kombiniert den unvergesslichen Geschmack unseres 10-Years-Old mit süßen, aromatischen Noten von Oloroso Sherryfässern. Die Sherryfässer aus europäischer Eiche wurden sorgfältig ausgewählt, um den einzigartigen Geschmack von Laphroaig zu ergänzen. Die zusätzliche Süße und der Charakter der Oloroso-Fässer addiert Komplexität und Balance und schafft eine unvergleichbare Abfüllung, die aber dem Charakter von Laphroaig treu bleibt. Der Laphroaig 10-Years-Old Sherry Oak ist ein ausgezeichnetes Weihnachtsgeschenk für Single Malt Whisky-Liebhaber*innen, die vollmundige Aromen und den typischen Whisky-Charakter schätzen.



Unverbindliche Preisempfehlung: 59,90 € (700ml), 48,0 % Vol.

Laphroaig Old Peat

Der Laphroaig Old Peat passt mit seinen erfrischenden Ingwer-Aromen und den süßen und herben Noten von Agavensirup und Angostura Bitter hervorragend in die Winterzeit. Die Kombination aus Ingwer, Agave und Angostura unterstreicht den rauchigen, torfigen Geschmack des Laphroaig Whiskys und verleiht ihm eine unverwechselbare, aromatische Note.

Zutaten

60 ml Laphroaig 10-Years-Old

10 ml Ingwer-Likör

5 ml Agavensirup

2 Spritzer Bitters

Zubereitung:

Alle Zutaten in der oben genannten Reihenfolge in ein mit Eis gefülltes Gefäß geben, kräftig umrühren und in ein Glas abseihen. Mit etwas kandiertem Ingwer und Eiswürfeln garnieren.

Die gemütlichen Feiertage im Kreise der Liebsten bieten die ideale Gelegenheit, in die zauberhafte Geschmackswelt des Basil Hayden Bourbon einzutauchen – ein wunderbares Geschenk für Bourbon-Liebhaber*innen. Mit zarten Noten von Vanille und Karamell passt er perfekt in die kommende Weihnachtszeit. Unverbindliche Preisempfehlung: 44,99 € (700ml), 40,0 % Vol.

Basil Hayden Boulevardier

Basil Hayden eignet sich wunderbar für exquisite Cocktails, daher gibt es hier direkt einen leckeren Rezeptvorschlag für einen winterlichen Aperitif: der Basil Hayden Boulevardier – ein schmackhafter Bourbon Negroni Cocktail. Bei diesem Rezept wird Basil Hayden mit Aperol kombiniert und ergibt ein stilvolles Zusammenspiel aus leichteren, würzigen Noten des charakteristischen Bourbons.

Zutaten

100 ml Basil Hayden Kentucky Straight Bourbon Whisky

75 ml Italienischer Bitterlikör

75 ml Süßer Wermut Orangenzeste

Zubereitung:

Die Zutaten in einem Cocktailshaker gemeinsam mit Eis gründlich shaken, bis alle Zutaten gleichermaßen kalt sind. In ein gekühltes Cocktailglas über einen großen Eiswürfel abseihen. Mit einer Orangenzeste garnieren.

Mit seiner roten Wachskappe, die Maker’s Mark auszeichnet, wird er zu einem Hingucker unter jedem Weihnachtsbaum. Er eignet sich als perfektes Geschenk für alle, die vielleicht noch Anfänger*innen in der Welt des Bourbon sind. Durch seine ausbalancierten Aromen ist er eine fabelhafte Ergänzung für einen großartigen Weihnachtsabend. Unverbindliche Preisempfehlung: 27,99 € (700ml), 45,0 % Vol.

Maker’s Sour

Der Maker’s Mark liegt unter dem Weihnachtsbaum? Na dann haben wir das perfekte klassische Rezept zum selber mixen: Whisky Sour – oder besser gesagt Maker’s Sour! Die zarte Würze des Bourbons kombiniert mit der spritzigen Zitronensäure wird zu einem wahren Geschmackserlebnis. Ein kleines Highlight für jeden Weihnachtsabend!

Zutaten

60 ml Maker’s Mark

30 ml gepresster Zitronensaft

20 ml Zuckersirup

1 Zitronenzeste

Zubereitung:

Maker’s Mark, Zitronensaft und Zuckersirup in den mit Eis gefüllten Cocktailshaker geben. Kurz umrühren und anschließend circa 15 Sekunden shaken. Den Inhalt der Shakers in ein Glas mit frischen Eiswürfeln gießen und abschließend mit einer Zitronenzeste garnieren.

Hibiki “Japanese Harmony”

Der Hibiki “Japanese Harmony” ist ein wunderbares Geschenk, das den Zauber der Feiertage in sich trägt. Mit seinen eleganten, verführenden Noten von Rose, Litschi, Rosmarin und würzigem Sandelholz, sowie einem tiefen Abgang mit Mizunara-Holz-Akzenten, ist der Hibiki “Japanese Harmony” das perfekte Getränk für festliche Feiertage. Unverbindliche Preisempfehlung: 89,99 € (700 ml), 43,0 % Vol.

TOKI Suntory Whisky

TOKI ist ein japanischer Whisky und Teil des Portfolios der handgefertigten japanischen Spirituosen „House of Suntory“. Der Whisky hat einen weichen und leichten Geschmack mit einem Hauch von Honigsüße und einem würzigen Abgang. Er ist damit besonders vielseitig und sowohl pur als auch im Cocktail ein Genuss. Unverbindliche Preisempfehlung: 29,99 € (700ml), 43,0 % Vol.

TOKI High Ball

Der TOKI Highball ist ein Tipp für alle, die den TOKI auf moderne japanische Art trinken möchten – ein eleganter Mix aus Whisky und Sodawasser mit viel Eis. Dieser Drink ist ein absoluter Klassiker in Japan, denn dort ist er so omnipräsent wie das Bier in Deutschland. Und das zurecht: Der Drink vereint den signifikanten Geschmack des Whiskys mit der vitalen Frische der Grapefruit und ist dabei prickelnd und kaum süß

Zutaten

40 ml TOKI

120 ml Sodawasser

Grapefruitzeste

Zubereitung

Ein Longdrinkglas vollständig mit Eis füllen. Gekühlten TOKI hinzufügen und mit dem Eis verrühren. Das Glas weiter mit Eis auffüllen und gekühltes Sodawasser hinzugeben und mit einer Grapefruitzeste garnieren.

Die gemütlichen Weihnachtstage sind die Gelegenheit, um in die faszinierende Welt von Highland Park einzutauchen. Dieser Whisky wird auf den stürmischen Orkney-Inseln hergestellt und zeichnet sich durch seinen süßen und subtil rauchigen Charakter aus. Mit seinen verschiedenen Jahrgängen ist Highland Park ein passendes Geschenk für Whisky-Liebhaber*innen, die ihre Sammlung um einen facettenreichen Single Malt erweitern möchten. Highland Park 12-Years-Old Unverbindliche Preisempfehlung: 49,99 € (700ml), 40,0 % Vol.

Highland Park 18-Years-Old Unverbindliche Preisempfehlung: 169,99 € (700ml), 43,0 % Vol.

Old Fashion Cherry Chocolate

Reise in die glamouröse Vergangenheit mit dem klassischen Old Fashioned, dem ältesten überlieferten Cocktail. Tauche ein in den zeitlosen Genuss dieses stilvollen Drinks, der den Geschmack der Geschichte mit frischen Aromen und einem Hauch von Eleganz vereint. Dank seiner Zutaten wird er zu einem süß/herben Genuss im Winter.

Zutaten

50 ml Highland Park 12-Years-Old

7 ml Maraschino Kirsch-Sirup

zwei Spritzer Bitterschokolade

Kirsche

Zubereitung:

Die Zutaten in einen mit Eis gefüllten Shaker geben. Shaken und in ein mit Crushed Ice gefülltes Glas abseihen. Mit einer frischen Kirsche garniert servieren.

Während der besinnlichen Weihnachtszeit bietet sich die optimale Gelegenheit, die Welt von Bowmore Whisky zu erkunden. Dieser Single Malt stammt von der schottischen Insel Islay und besticht durch seinen süßen, dezent rauchigen Charakter sowie seine vielschichtigen Geschmacksfacetten. Mit seiner breiteren Auswahl an Jahrgängen eignet sich Bowmore besonders für Kenner*innen, die ihre Sammlung erweitern und einen Whisky aus dem gehobeneren Segment für einzigartige Weihnachtsmomente probieren möchten. Beide Editionen werden am besten pur oder auf Eis getrunken. Bowmore 15-Years-Old Unverbindliche Preisempfehlung: 75,99 € (700ml), 43,0 % Vol.

Bowmore 18-Years-Old Unverbindliche Preisempfehlung: 124,99 € (700ml), 43,0 % Vol.

Bowmore 15-Years-Old Old Fashioned

Für diejenigen, die den puren Whisky nicht unbedingt favorisieren, erweist sich der Bowmore 15-Years-Old Old Fashioned als eine verlockende Alternative. Dieser Drink ist ein zeitloser Klassiker in der Welt des Whiskys, und das aus gutem Grund: Er vereint gekonnt den unverkennbaren Geschmack des Whiskys mit einer sanften Süße des Zuckers und einer dezenten Bitternote. Auf diese Weise bietet er eine ansprechende Abwechslung zum puren Whisky, ohne dabei seinen charakteristischen Geschmack zu verlieren.

Zutaten

1 Teelöffel brauner Zucker oder Zuckersirup

50ml Bowmore 15-Years-Old

1 Spritzer Angostura Bitter

Orangenzeste

Eiswürfel

Zubereitung:

Alle Zutaten in der oben genannten Reihenfolge in ein mit Eis gefülltes Gefäß geben, kräftig umrühren bis allen Zutaten sich miteinander vereint haben. Mit einer Orangezeste garnieren.