TTB-Neuheiten: Compass Box More, Highland Park Cask Strength Release No. 5

Wieder haben wir uns in der us-amerikanischen TTB-Datenbank umgesehen, in der alle Label von alkoholischen Getränke eingegeben werden müssen, bevor sie in den USA erscheinen dürfen (und die diese Label unter der Public Domain-Lizenz der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen muss). Diesmal sind wir doppelt fündig geworden.

Fund Nummer 1 ist ein neuer Blend von Compass Box, zum 50. Jubiläum von Julio’s Liquors, limitiert auf 672 Flaschen und daher wohl nur dort erhältlich (was Fans von Compass Box aber wohl nicht davon abhalten wird, sich für diese Flasche zu interessieren. Der Compass Box More wurde mit 49% ALkoholstärke abgefüllt, er stammt aus recharred american oak barrels, hogheads und einem Oloroso sherry-seasoned butt. Aus welchen Brennereien das Liquid stammt? Mortlach, Macduff, Talisker und Aberlour, sagt das Label der Rückseite. Yummy!

Highland Park Cask Strength Release No. 5 ist unser zweiter Fund, und hier sagen die Etiketten eigentlich alles. 64,1% Alkoholstärke ist schon etwas, was man als „Brett“ bezeichnen könnte:

Wie üblich der Hinweis zu den TTB-Einträgen: Dass ein Label in der TTB-Datenbank eingetragen wurde, bedeutet nicht automatisch, dass die Abfüllung dann auch erscheinen wird. Es ist allerdings ein sehr starker Hinweis darauf.