Diageo Indien stellt Godawan Century vor

Knapp ein Jahr, nachdem Diageo Indien ihren Indian Single Malt Whisky Godawan auf dem internationalen Markt vorstellte (wir berichteten), präsentiert das Unternehmen in diesem Sommer anlässlich seines ersten Jubiläums, wie es schreibt, Godawan Century. Diese auf 100 Flaschen limitierte Abfüllung stellt eine Hommage an die Großtrappe dar, im (indischen) Volksmund als Godawan bekannt. Der Bestand des ehemals in Indien weit verbreiteten Vogels ist mittlerweile auf etwas mehr als hundert geschrumpft. Die Marke setzt sich nun für die ökologische Erhaltung des Vogels ein.

Godawan 100

Für den Whisky kam indische sechsreihige Gerste zum Einsatz, das Destillat reifte in amerikanischen Ex-Bourbon- und europäischen Eichenfässern bei den in Rajasthan vorherrschenden Temperaturen von um die 100 Grad Fahrenheit. Die offiziellen tasting Notes beschreiben Godawan Century als dunkle, bernsteinfarbene Flüssigkeit mit einem süßen und cremigen Geschmack, der eine intensive Fülle an Früchten und Trauben aufweist. Jede Flasche Godawan 100 ist ein Unikat, ein individuelles Etikett trägt ein unverwechselbares Bild des Vogels. Die Boxen jeder Flasche wurden aus alten Bourbonfässern gefertigt, die einst für die Reifung der Flüssigkeit verwendet wurden. Verkaufspreise und Bezugsmöglichkeiten konnten wir der Pressemitteilung leider nicht entnehmen.