Dingle Distillery mit fünfter Veröffentlichung ihrer Reihe Wheel of the Year

Innerhalb der achtteiligen Serie Wheel of the Year, die den keltischen Jahreszyklus darstellt, veröffentlicht die irische Dingle Distillery den fünften Teil Dingle Grainstad an Gheimhridh. Der Whiskey ist eine Hommage an das alte keltische Fest Grianstad an Gheimhridh, die Wintersonnenwende (Grianstad bedeutet „das Aufhören der Sonne“). Der Single Malt lagerte zunächst in ehemaligen Bourbonfässern, danach folgte ein Finish in Tawny Port Casks.

Offizielle Verkostungsnotizen im Original

Nose: Ice cream soda, blackcurrant jelly, banana caramel, pomegranate, cinnamon toast and warm ginger.

Taste: Red berry fruits, dark chocolate, warm cloves, creamy soft fudge.

Finish: The spice mellows leaving a lingering sweetness on the tip of the tongue.

Mit 50,5 % Vol. abgefüllt, sind insgesamt 7.800 Flaschen erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung für Irland liegt bei 85 €.