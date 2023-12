Noch vor dem Jahreswechsel kommt über Kirsch Import ein neuer Dingle Whiskey aus dem Westen Irlands auf den deutschen Markt: Der Dingle Grianstad an Gheimhridh ist die fünfte Abfüllung aus der Dingle-Serie „Wheel of the Year“ – er stammt aus Bourbon Casks und wurde in Tawny Port Casks gefinisht, bevor er mit 50,5% vol. Alkoholstärke abgefüllt wurde.

Alles Wissenswerte dazu haben wir hier für Sie zusammengefasst:

Winter im Nosingglas: Grianstad an Gheimhridh aus der Dingle-Serie „Wheel of the Year“

Stuhr, 27.12.2023 Die Dingle Distillery aus dem Südosten Irlands präsentiert die fünfte limitierte Abfüllung ihrer „Wheel of the Year“-Serie: Grianstad an Gheimhridh. Gereift in Bourbon Casks und Tawny Port Casks, steht der dreifach destillierte Irish Single Malt Whiskey für das gleichnamige Wintersonnenfest.

Auf der Dingle-Halbinsel im Südwesten Irlands ist das keltische Erbe bis heute spürbar – dank der Dingle Distillery nicht nur in Form von Relikten. Die handwerklich arbeitende Brennerei lässt die Tausende Jahre alte Geschichte ihrer Heimat mit einer Serie von Sonderabfüllungen aufleben: Die „Wheel of the Year“-Serie orientiert sich am keltischen Rad des Jahres. Dieser Sonnenkalender zeigt die Zeit sowie Jahreszeiten an und ist in acht Abschnitte eingeteilt. Zu jedem von ihnen veröffentlicht Dingle einen limitierten Whisky (und zelebriert mit einem Bonus-Dram obendrein den traditionellen Zaunkönigstag).

Stillstand der Sonne im Winter

Nach Samhain zum keltischen Neujahr, Lá le Bríde zum Frühlingsanfang, Bealtaine zur Sommersaison und Lúnasa zum Herbstbeginn zelebrieren die Iren jetzt mit Grianstad an Gheimhridh den Winter. Der Single Malt ist eine Hommage an das gleichnamige keltische Fest zur Wintersonnenwende. Grianstad bedeutet übersetzt so viel wie „das Stillstehen der Sonne“. Und so ist Dingles Grianstad an Gheimhridh ein Ausdruck für die Jahreszeit, in der es dunkel ist.

Geschmacklich drücken dies die Brenner aus, indem sie ihren Single Malt nach initialer Reifung in Bourbon Casks in dunkelfruchtigen Tawny Port Casks veredelten. Grianstad an Gheimhridh verströmt in der Nase Aromen von schwarzem Johannisbeergelee, Granatapfel, Zimttoast und warmem Ingwer. Am Gaumen finden sich Anklänge an rote Beerenfrüchte und dunkle Schokolade mit einem Hauch von warmen Nelken und cremig-weichem Karamell. Der würzige Nachklang ebbt langsam ab und hinterlässt eine anhaltende Süße auf der Zungenspitze.

Grianstad an Gheimhridh

Dingle Distillery Triple Distilled Irish Whiskey Wheel of the year series

Herkunft: Irland

Fasstypen: Bourbon Casks, Tawny Port Casks (Finish)

Alkoholgehalt: 50,5% vol.

Flaschengröße: 0,7 Liter

Sonstiges: nicht gefärbt, nicht kühlfiltriert