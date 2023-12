Serge verkostet: Sieben aus Caol Ila

Caol Ila 10 yo 2013/2023 (56.7%, Lady of the Glen, Ruby Port finish, cask # #316112, 299 bottles) 85

Caol Ila 15 yo 2007/2023 (59.9%, Elixir Distillers, The Single Malts of Scotland, LMDW, New Vibrations, cask # 320281, 283 bottles) 87

Caol Ila 14 yo 2008/2023 (53.8%, Milroy’s, Soho Selection, 1st fill palo cortado octave, cask #314557E) 88

Caol Ila 12 yo (43%, OB, +/-2023) 87

Caol Ila 13 yo 2009/2023 (55.2%, The Dava Way, LMDW, New Vibrations, hogshead) 87

Caol Ila 1972/1987 (40%, Jas. Gordon & Co., Celtic label, Auxil Import France) 91