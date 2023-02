Ein neuer Whisky aus Italien: Segretario di Stato aus der Poli Distillerie in Venetien

Die Poli Distillerie ist eine Familienbrennerei in Schiavon in Venezien, unweit von Vicenza. Und sie hat soeben ihren ersten Whisky veröffentlicht: Der Segretario di Stato ist sozusagen von „hoher Abstammung“, denn er ehrt einen Bürger des Ortes, der am 15. Oktober 2013 zum Staatssekretär des Heiligen Stuhls ernannt wurde. Der Whisky wurde auf kleinen Athanol-Brennblasen destilliert und 5 Jahre lang gereift.

Wir haben nachfolgend mehr Infos für Sie über diesen interessanten Whisky und über die Poli Destillerie, die seit mehr als 100 Jahren für ihren Grappa berühmt ist und übrigens auch ein Grappa-Museum eingerichtet hat – vielleicht ein Besuchstipp für Ihren nächsten Italienaufenthalt in der Region Venezia?

Segretario di Stato, der neue Whisky der Poli Distillerie

Ein “eminentes” Destillat, aus reinem Gerstenmalz gewonnen und in Amarone-Fässern verfeinert.

SEGRETARIO DI STATO ist der neue italienische Whisky, der aus einer jahrhundertalten Brennkunsterfahrung der Poli Distillerie entstanden ist.

Wie kam eine Familie von Grappa-Herstellern auf die Idee, einen Whisky zu brennen?

Alles begann am 15. Oktober 2013, als der berühmteste Bürger von Schiavon, einem kleinen Dorf im Herzen des Veneto und dem historischen Sitz der Poli Distillerie, zum Staatssekretär des Heiligen Stuhls ernannt wurde. «Ein solches Ereignis verdient es, mit einem besonderen Destillat gefeiert zu werden!» sagte die Bürgermeisterin Mirella Cogo zu Jacopo Poli.

So entstand das Projekt eines Single Malt Whiskys, der in Amarone-Fässern reift:

Ein internationaler Geist mit venezianischer Seele.

«Nachdem wir uns mit Marconi 46, dem ersten italienischen Distilled Gin, auf die Probe gestellt hatten, wollten wir mit SEGRETARIO DI STATO unseren Produktionshorizont erweitern. So näherten wir uns der Welt des Whiskys mit Bescheidenheit und Respekt vor einer jahrhundertealten Tradition, auf der Suche nach einer ganz eigenen Identität»,

sagt Jacopo Poli, Inhaber der Poli Distillerie.

Eigenschaften

SEGRETARIO DI STATO ist aus reinem Gerstenmalz gewonnen, schmeckt angenehm torfig und wird handwerklich in kleinen Partien mit Athanor destilliert, einem besonderen, angepassten Alambic, der die Eigenschaften des Rohmaterials bewahrt und voll entfaltet.

Das verwendete Wasser ist von außerordentlicher Reinheit und Qualität und stammt vom Monte Grappa, einem von der UNESCO zum Biosphärenreservat erklärten Gebiet.

Nach einer Reifeizeit von 5 Jahren in Eichenfässern wird er anschließend mindestens noch ein Jahr in Amarone-Fässern verfeinert, dadurch werden die markanten Eigenschaften des renommierten Weins vermittelt.

Die erste Partie wurde in limitierter Auflage von 1898 Flaschen abgefüllt.

Tasting Notes

Das aromatische Bouquet von SEGRETARIO DI STATO erinnert an eine Schale mit gerösteten Nüssen, Rosinen, Pflaumen, Schokolade und geräucherten Gewürzen. Im Geschmack finden sich fruchtig-würzige Aromen mit Noten von Malz und frischem Holz; harmonischer und anhaltender Abgang mit einem eleganten Nachgeschmack.

Etikett

Die Bezeichnung SEGRETARIO DI STATO sowie die Abbildung des Petersplatzes auf dem Etikett, wurden vom Staatssekretariat des Heiligen Stuhls ordnungsgemäß genehmigt.

Feierlich, wie die Umarmung des Petersplatzes – 700ml – alc. 43% vol

Über die POLI Destillerie

POLI DISTILLERIE ist ein historischer Handwerksbetrieb, gegründet 1898 in Schiavon in der Nähe von Bassano del Grappa im Herzen Venetiens, Italiens berühmtesten Region für die Kunst der Destillation.

Seit vier Generationen arbeitet die Familie Poli mit einem antiken, vollständig aus Kupfer bestehenden Destillierkolbens, der zu den wenigen noch existierenden gehört. Ergänzend kamen noch innovative Wasserbad-Destillierkolben mit Vakuumtechnologie hinzu, mit dem Ziel, Destillate herzustellen, die sich durch ein raffiniertes Gleichgewicht zwischen Charakter und Eleganz auszeichnen.

Poli Grappa Museum: stellt ein “Dankeschön” der Familie Poli an den Grappa dar.