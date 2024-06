Über die internationale Vorstellung des Glenmorangie Cadboll Batch #4 aus der am Cadboll-Estate gereiften Gerste haben wir vor drei Wochen bereits kurz berichtet – nun können wir Ihnen von der Ankündigung für die deutschsprachigen Märkte berichten.

Der neue Glenmorangie The Cadboll Estate Fourth Batch ist dann ab 1. Juli im ausgewählten Fachhandel und online verfügbar – der unverbindlich empfohlene Verkaufspreis ist mit 85 Euro pro Flasche angegeben.

Weitere Infos, die wir diesmal aus Österreich erhalten haben, hier:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Glenmorangie hebt mit Cadboll Batch #4 den cremigen Stil seines Single-Estate- Whiskys auf neue Höhen

Die vierte Edition der Field-to-Glass-Serie bringt den Geschmack der Highlands in die Flasche

Erstaunlich reichhaltig und seidig: Die neueste Edition von Glenmorangie The Cadboll Estate hebt den cremigen Charakter des Single Malt Whiskys auf neue Höhen der Köstlichkeit. Hergestellt aus Gerste, die auf nur acht Feldern auf Glenmorangies eigenem Estate in der Nähe der Brennerei angebaut wird, füllt diese Grain-to-Glass-Serie den Geist und den Geschmack der Heimat des Highland Single Malt Scotch Whiskys für Whisky-Liebhaber überall ab. Die vierte limitierte Auflage reifte 15 Jahre lang in Designer-Bourbon-Fässern, um die anerkannte Cremigkeit des Whiskys zu verstärken, und ist seidig, reichhaltig und rund mit Noten von Früchten und Honig.

Das Cadboll Estate von Glenmorangie liegt nur wenige Augenblicke von der Destillerie entfernt auf der fruchtbaren Easter Ross Peninsula, welche die Moray und Dornoch Firths trennt. Nur wenige leben in dieser Welt des weiten Himmels, der endlosen Gerstenfelder und der schönen Strände. Da sie weit abseits der ausgetretenen Pfade liegt, können auch nur wenige sie besuchen. Um die Essenz von Glenmorangie mit Fans auf der ganzen Welt zu teilen, machten sich die Whisky-Schöpfer daran, einen Whisky vom Feld bis ins Glas zu kreieren, und so war die Cadboll Estate Serie geboren. Jede Version beginnt mit Gerste, die auf nur 26 Hektar – acht Feldern – auf dem Estate angebaut wird. Diese kleine Parzelle wird genau nach den Vorgaben der Brennerei bepflanzt und geerntet und bringt einen reichhaltigen, cremigen Whisky hervor.

Zur Feier der Cadboll-Ernte 2007 haben die Whisky-Schöpfer von Glenmorangie ihren kostbaren Tropfen in ihren berühmten Designer- Fässern reifen lassen. Diese Fässer werden von Hand selektierten amerikanischen Weißeichen gehauen, an der Luft getrocknet und mit Bourbon nach ihren genauen Vorgaben gelagert, um den weichen Charakter von Glenmorangie optimal zur Geltung zu bringen. Die vierte Abfüllung von Glenmorangie The Cadboll Estate reift 15 Jahre in diesem Holz und ist einzigartig voll und seidig, angereichert mit Noten von Honigwaben, Aprikosen und Birnen.

Director of Whisky Creation Dr. Bill Lumsden sagte:

“Die Cadboll-Gerste, die auf nur acht Feldern in der Nähe der Glenmorangie Destillerie angebaut wird, verleiht unserer Spirituose noch mehr Cremigkeit. Um seine unglaubliche Weichheit zu betonen, haben wir den vierten Batch von Glenmorangie The Cadboll Estate in unseren berühmten Designerfässern gelagert. Dieser 15 Jahre alte Single Estate Whisky wurde vom Feld bis ins Glas maßgeschneidert und lebt durch seine reichen, seidigen Aromen. Honigartige Aromen von Aprikosen und Birnen und Geschmacksnoten von Butterbonbons, Orangen und Melonen geben Whisky- Liebhabern einen köstlichen Geschmack unserer Highland-Heimat, egal wo auf der Welt sie sich gerade befinden.”

Glenmorangie The Cadboll Estate Fourth Batch ist zur UVP von EUR 85,- ab 1. Juli 2024 im ausgewählten Fachhandel sowie im E-Retail erhältlich.