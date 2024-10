Die Destillerie Glenmorangie in Tain hat sich jetzt eines weiteren Klassikers aus deren Range angenommen und ihn in ein neues Gewand gekleidet sowie mit einem neuen Alter sowie einer neuen Rezeptur versehen: Der Glenmorangie Nectar D’Or erhält nach 14 Jahren ein Finish sowohl in Sauternes– als auch in französischen Monbazillac-Fässer. Er ist ab sofort unter Glenmorangie The Nectar 16 Years Old ein permanentes Mitglied der Core Range – und mit einem UVP von 79,99 attraktiv bepreist.

Hier alle Infos, die wir aus Deutschland zu ihm erhalten haben:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Glenmorangie The Nectar 16 Years Old verzaubert in eine französische Pâtisserie

München / Tain, Oktober 2024. Glenmorangie, die Destillerie aus den schottischen Highlands mit den höchsten Brennblasen, hat seinen prämierten Klassiker neu erdacht: Glenmorangie The Nectar. Der Single Malt erinnert an den Duft einer französischen Konditorei. Dr. Bill Lumsden, fantasievoller „Whisky-Pâtissier“ bei Glenmorangie, lässt ab sofort den Nachfolger des preisgekrönten und sehr beliebten Nectar D’Or nun für ganze 16 Jahre unter neuem Namen reifen. Süße Aromen und eine überraschende Würze erinnern in ihrer ganzen Komplexität an ein köstliches Dessert. Unverändert ist die Reife in ehemaligen Bourbonfässern aus amerikanischer Weißeiche. Anschließend erfolgt eine Extra-Reife in bekannten französischen Sauternesfässern, sowie ganz neu, in einem Potpourri weiterer Süßweinfässer – für noch mehr Komplexität und Köstlichkeit. Opulente Noten von Orangensirup und Honigwabe treffen auf Muskatnussduft und frischgebackene Brioches.

Dr. Bill Lumsden, Glenmorangie Director of Whisky Creation sagt:

„Diese Erinnerung an den Duft, als ich eine französische Pâtisserie erstmals betrat, inspirierte mich zum Glenmorangie The Nectar. Wir haben die Rezeptur verfeinert, um noch süßere und komplexere Aromen durch einen Mix bekannter Süßweinfässer und einer, insgesamt längeren Reife zu erreichen.“

In Brennblasen, so hoch wie ausgewachsene Giraffen, ist Glenmorangie The Nectar destilliert. Mit viel Raum und Höhe gewinnt der Single Malt seinen feinen Geschmack und seine besonderen, floralen Aromen. Anschließend reift das Destillat für aromatische Tiefe und seidige Cremigkeit 14 Jahre in ausgewählten, ehemaligen Bourbonfässern aus amerikanischer Weißeiche. Dr. Bill und sein Whisky Creation-Team ließen anschließend den Whisky für zwei weitere Jahre in eine neue Kombination von Süßweinfässern umfüllen: Französische Sauternes- und Monbazillac-Fässer verleihen dem Whisky üppige Noten von Gebäck, Brioche, Baiser und Bratapfel. Moscatel-Fässer aus Spanien fügen süße, sirupartige Aromen bei – während Noten weißer Schokolade, Mandeln und Honigwaben von ungarischen Tokaji-Fässern stammen.

DOPE

The Nectar wurde bei der San Francisco World Spirits Competition 2023 mit einer prestigeträchtigen Goldmedaille ausgezeichnet. Neu gestaltet ist auch die Flasche, die Verpackung und das Flaschenetikett – ganz im Stil des neuen Designs der Destillerie-Range mit Glenmorangie Original 12 Years Old, Lasanta, Quinta Ruban und Glenmorangie Triple Cask Reserve.

Glenmorangie The Nectar 16 Years Old ist dauerhaft im Fachhandel erhältlich. (UVP 79,99€)

VERKOSTUNGSNOTIZ

Glenmorangie The Nectar (46 Vol.% Alk.)

Farbe: Bronze-Gold

An der Nase: Reichhaltig und üppig, nahezu dekadent, mit Noten frischgebackenen Brioches, hefigem Wein, Brataprikose, gebrannten Mandeln und Maronis und eine Spur Schokoladetrüffel. Mit etwas Wasser Bonbonsüße, eine Spur Orangensirup, Feuersteinmineralität mit einer kuriosen Kräuternote wie von Salbei, Basilikum

Am Gaumen: Anfänglich etwas ölig und haftend im Geschmack, mit ausgewogener Zitrusnote. Reichhaltige, süße Aromen folgen von Vanillesauce, Brataprikose, warmen Rosinenzopf, Maroni und ein Gewürzmix insbesondere von Muskatnuss und Sternanis. Eichenaromen im Hintergrund halten sich die ganze Zeit, die stets von süß-fruchtigen und würzigen Noten ausgeglichen werden

Im Nachhall: Lang und anhaltend, mit etwas Zitronenzeste, gebackenem Brot und einem Hauch Honigwabe

Über Glenmorangie

Glenmorangie Single Malt Scotch Whisky stammt aus den schottischen Highlands und wird in den höchsten Brennblasen Schottlands destilliert, um einen besonders reinen Brand zu erzeugen. Gereift in den feinsten Eichenfässern, umsorgt von den „Men of Tain“, die ihr großes Wissen von Generation zu Generation übertragen. Sie stellen sicher, dass Glenmorangie immer in traditioneller und kompromissloser Weise hergestellt wird. Die Destillerie, vor genau 180 Jahren im Jahr 1843 offiziell gegründet, ist bekannt als Whisky-Pionier und verbindet Tradition mit Innovation.

Über Dr. Bill Lumsden

Dr. Bill Lumsden fragt sich ständig „Was wäre, wenn…?“ In mehr als 25 Jahren bei Glenmorangie fordert er sich selbst und sein Team ständig heraus, neue Wege zu gehen, und jegliche Vorstellungskraft anzuregen, was sich in einen Whisky verwandeln lässt – sei es die Herkunft und Geschmack in Glenmorangies Heimat mit der Cadboll Estate Serie, die Magie des Waldes im Glenmorangie A Tale of the Forest oder einen Espresso im Glenmorangie Signet. Mit seinem Doktortitel in Biochemie und jahrzehntelanger Erfahrung verfügt Dr. Bill über alle notwendigen Fähigkeiten, diese Ideen mit Leben zu erwecken. Er ist in der Icons of Whisky Hall of Fame vertreten und gewann öfter als jeder andere die Auszeichnung der International Whisky Competition als Master Distiller of the Year. Von der International Spirits Challenge wurde er zweimal zum „Master Blender/Distiller of the Year“ ernannt.

Über die Herstellung von Glenmorangie The Nectar:

Dieser 16 Jahre alte Whisky reift 14 Jahre lang in ehemaligen Bourbon-Fässern, die Tiefe und cremig-seidige Geschmeidigkeit verleihen. Anschließend reift er weitere zwei Jahre in unterschiedlichen Süßweinfässern. Die Sauternes-Fässer enthielten zuvor Süßwein aus der französischen Appellation Graves, südlich von Bordeaux. Monbazillac ist ein Süßwein aus dem Bergerac-Gebiet im Südwesten Frankreichs. Morgennebel unterstützt dort die Entwicklung von Edelfäule. Moscatel: Diese Fässer, die einst süßen, spanischen Weißwein enthielten, verleihen dem Whisky kuchenartige Aromen und sirupartige Texturen. Tokaji: Diese hochgeschätzten Dessertweine stammen aus der ungarischen Region Tokaj und werden aus edelfaulen Trauben hergestellt. Ihre Fässer verleihen dem Whisky Noten von weißer Schokolade, Mandeln und Honigwaben.

Über die Verpackung von Glenmorangie The Nectar:

Im Jahr 2022 begann Glenmorangie mit der Einführung eines vollkommen neuen Markenlayout, inspiriert von seinen preisgekrönten Whiskys. Eine neue Flasche mit noch eleganterer Form, breiten Schultern, einem sich verjüngenden Hals und Verschluss sowie einen Wirbel im Flaschenboden, der an das Glenmorangie Signet erinnert. Karton und Etiketten sind in kräftigen Farben gehalten und sorgen für Aufmerksamkeit im Regal. Luxuriöse, geschwungene Linien spiegeln die Viskosität des Destillats, sowie die Maserung von Holz wider, in dem Glenmorangie reift. Gleichzeitig ist es ein Symbol für die hügelige Umgebung der Destillerie – den schottischen Highlands. Die Giraffe, das Symbol der Marke, ist auf der Rückseite der Geschenkverpackung zu sehen.