Vor zwei Tagen durften wir Sie schon darüber informieren, dass die Destillerie Scapa erstmals drei Whiskys mit Altersangabe als Core Range auf den Markt bringen wird – nun hat Pernod Ricard Deutschland das Erscheinen der drei Abfüllungen auf dem deutschen Markt mit einer eigenen Presseaussendung bestätigt – sozusagen die Rückkehr von Scapa nach Deutschland.

Alles Wissenswerte dazu finden Sie hier:

Scapa Orkney Single Malt Whisky wieder zurück auf dem deutschen Markt

Scapa, der legendäre Single Malt Whisky von der schottischen Insel Orkney, launcht seine neue Range in Deutschland. Von einer der nördlichsten Destillerien Schottlands kommen ab Mitte November drei neue Qualitäten mit Altersangabe exklusiv im ausgewählten Fachhandel zurück auf den deutschen Markt.

Mit Scapa 10yo, 16yo und 21yo kehrt das Trio mit voller Kraft wieder zurück. Der von Distillery Manager und gebürtigem „Orcadian“ Michael (Mick) Swanney maßgeblich mitentwickelte Single Malt Whisky besticht durch seine direkte Meereslage in der „Scapa Bay“ und sein einzigartiges Geschmacksprofil von tropischen Früchten. Das unverwechselbare Geschmacksprofil von Scapa entsteht durch die Verwendung von reinstem Inselquellwasser, die Destillation in der für Scapa typischen Lomond Wash-Brennblase und die Reifung in First-Fill-Fässern aus amerikanischer Eiche. Das Design der Flaschen ist inspiriert vom ruhigen Rhythmus der Nordsee und dem Leben im Schutzgebiet des „Scapa Flow“.

Michael (Mick) Swanney: „Scapa erzählt seit der Gründung im Jahr 1885, seine eigene Geschichte vom Leben auf der Insel Orkney. Die Einführung unserer neuen Kollektion von länger gelagerter Single Malts, markiert ein bedeutendes neues Kapitel in unserer Geschichte.“

Scapa 10 Year Old

Ein raffinierter Scotch mit Anklängen von reifer Ananas und Apfelkompott und einem subtilen, würzigen Finish.

Aroma: Frische Ananas und Mango gehen über in eine schmackhafte Crème Brûlée mit Honig und Zimtschnecken mit einem Hauch von Zitrusschale

Taste: Apfelkompott mit wärmenden Gewürzen und Vanillepudding, gepaart mit Noten von Banane, Eiche und Milchschokolade

Finish: fruchtig und würzig

Scapa 16 Year Old

Das Herzstück der Kollektion besticht durch eine Symphonie aus würzigen und fruchtigen Noten wie Mango, Vanille und Ananas.

Aroma: Saftige Mangos vereinen sich mit Vanillecreme und einem Hauch von Clementinenschalen zu einem verführerischen Bouquet.

Taste: Noten von gewürztem Apfelkuchen, Vanillepudding, gerösteter Eiche und Ananas, gebacken mit Glühweingewürz.

Finish: vielschichtig, fruchtig und leicht würzig.

Scapa 21 Year Old

Ein Single Malt in Fassstärke! Er bietet eine beeindruckende Tiefe an tropischen Fruchtaromen, gepaart mit kräftigen Noten von Eiche und weihnachtlichen Gewürzen.

Aroma: Hausgemachte Aprikosenmarmelade mit frischen Himbeeren, kombiniert mit reifen Bananen und Schlagsahne. Ein Hauch von aromatischer Eiche und subtiler Muskatnuss.

Taste: Frische Pfirsiche und Mangos, in Vanillecreme und Kondensmilch, mit Kardamom und Zimt gewürztes Spritzgebäck.

Finish: süß und sirupartig.