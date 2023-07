Helldog – der Newmake der Dresdner Whisky Manufaktur gewinnt Gold bei der ISC 2023

Das Magazin Drinks International aus Großbritannien hat in diesem Jahr bereits zum 28. Mal die International Spirits Challenge (ISC) veranstaltet – und aus dem Wettbewerb erreicht uns eine deutsche Erfolgsmeldung: Helldog, der Newmake der Dresdner Whisky Manufaktur, hat dort in der Kategorie World Speciality Spirits eine Goldmedaille erhalten – eine schöne Auszeichnung in hochkarätigen Umfeld.

Dazu gibt es von der Dresdner Whisky Manufaktur eine Presseaussendung:

HELLDOG gewinnt GOLD-Medaille

Die International Spirit Challenge 2023 verleiht Gold an den Newmake der Dresdner Whisky Manufaktur. Der ISC gilt als DER BEDEUTENDSTE, ANGESEHENSTE UND EINFLUSSREICHSTE SPIRITUOSENWETTBEWERB DER WELT.

In der Kategorie World Speciality Spirits – Other World Spirits wurde unser HELLDOG von der World Speciality Spirits-Jury mit einer Gold-Medallie ausgezeichnet. Wir sind besonders stolz darauf, dass unsere erste Einreichung bei einem Wettbewerb überhaupt diese begehrte Medaille gewonnen hat. Und wenn bereits unser HELLDOG – der Newmake für HELLINGER 42 – eine Goldmedaille erhält, klingt das sehr vielversprechend.

Der ISC findet nun schon zum 28. Mal statt und ist die wichtigste Veranstaltung zur Förderung herausragender Qualitätsspirituosen aus aller Welt. Der Wettbewerb basiert auf einem strengen und unabhängigen Bewertungsverfahren, das dazu dient, das hohe Niveau der Spirituosen, Designs und Kampagnen zu fördern, die jedes Jahr zum Wettbewerb eingereicht werden. Tausende von Beiträgen aus über 70 Ländern weltweit machen den ISC zu einem wahrhaft globalen Wettbewerb. Er wird von vielen der weltweit führenden Spirituosenhersteller als internationaler Standard für Qualität und Exzellenz unterstützt.

Der Gewinn einer ISC-Auszeichnung ist in der Tat eine beeindruckende Leistung für jede Spirituose, die die sorgfältige Blindbewertung durch eine erfahrene Fachjury besteht