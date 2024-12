In eigener Sache: Whiskyexperts – der Jahresrückblick

Als wir vor genau einem Jahr auf das damals abgelaufene Jahr 2023 zurückblickten, war dies ein Rückblick, der nicht mehr von dem ständigen Wachstum des Marktes geprägt war, wie es die letzte Dekade und länger Usus war.

„Man konnte so etwas wie den Eindruck bekommen, dass bei Whisky einiges nicht mehr so geschmiert läuft wie früher“,

schrieben wir – und wenn wir nun auf 2024 zurückblicken, dann müssten wir eigentlich von einem darauffolgenden kapitalen Absturz reden. Denn war es vor allem die preisliche Mittellage, die sich noch 2023 als Problemfeld erwies, so ist es 2024 ein Einbruch des Marktes auf der ganzen Linie. 36% weniger hat die schottische Whiskyindustrie verkauft, und in Irland sowie in den USA geht es ebenfalls nach unten.

Waren 2023 trotz der beginnenden Whiskykrise hier bei Whiskyexperts die Nutzungszahlen noch von ungebrochenem Wachstum geprägt, so ist dieses 2024 von einer Stagnation auf hohem Niveau abgelöst worden. Die Zugriffszahlen von 2023 mit fast 3,8 Millionen Pageviews haben wir 2024 mit etwas über 3,7 Millionen knapp verfehlt (was interessanterweise einem eher verhalten verlaufenen Frühjahr geschuldet war), aber dabei haben sich die nach wie vor weit mehr als 900.000 Leser mit den Inhalten intensiver denn je beschäftigt, denn die Verweildauer pro Person auf der Seite ist um gut 15% gestiegen.

2024 war auch das stärkste Jahr bislang bei uns, was die Zahl der Artikel betrifft: Über 2200 Meldungen konnten wir im abgelaufenen Jahr für Sie bringen, rund 10% mehr als 2023 und im Durchschnitt über sechs, Tag für Tag. Und zu diesem Stichwort: Nach wie vor haben wir seit unserer Gründung vor fast 12 Jahren keinen einzigen Tag verstreichen lassen, ohne Sie mit Neuigkeiten und Informationen zu versorgen.

Ein Ranking der zehn meistgelesenen Artikel des Jahres werden wir Ihnen erst 2025 wieder anbieten können – wir mussten um die Jahresmitte unseren Provider für diese Statistiken wechseln, und die Daten für die spezifischen Seitenzugriffe lassen sich nicht so leicht miteinander kombinieren.

2025 wird sicherlich ein spannendes Whiskyjahr werden, mit – so vermuten wir – Umbrüchen und unterschiedlichen Entwicklungen. Wir sind für Sie dabei die Wegbegleiter, die Ihnen Informationen liefern, damit Sie sich Ihre Meinung bilden können. Dafür werden wir auch 2025 mit aller Kraft arbeiten.

Bleibt uns nur noch, uns bei Ihnen, liebe Leser, und bei unseren Partnern und Freunden in der Branche für die fortgesetzte Treue und Unterstützung zu bedanken. Wir wissen das sehr zu schätzen.

In diesem Sinne auf ein unlangweiliges 2025, das uns gute Whiskys, schöne Momente und Gemeinsames bescheren möge!

Ihr Team von Whiskyexperts