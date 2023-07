Jameson Whiskey und Dickies Workwear – aus der Kollaboration zwischen den beiden Marken Jameson und Dickies entstanden nicht nur eine neue limitierte Jameson-Flasche, sondern auch Bekleidung und Accessoires. Die Flasche ist exklusiv im e-commerce erhältlich.

Gleichzeitig mit der Presseaussendung, den Hinweis auf ein Skate Festival in Köln und den dort befindlichen Pop Up Store mit der Mode, erhielten wir von Pernod Ricard auch ein Rezept für den Jameson Ginger & Lime, das wir Ihnen natürlich ebenso nicht vorenthalten wollen:

Jameson x Dickies – Crafted Together

Der irische Whiskey Jameson und die Workwear Marke Dickies launchen „Crafted Together“ – eine neue, von der Workwear inspirierte Kollaboration, die aus einer Jameson Flasche in limitierter Auflage, Bekleidung und Accessoires besteht. In Deutschland ist die limitierte Flasche Jameson x Dickies, die sich perfekt für Sammler:innen und Whiskey-Fans eignet, ab dem 15. Juni 2023 exklusiv im E-Commerce erhältlich.

Damit haben zwei Brands zusammengefunden, die aus echten Handwerksberufen entstanden sind und heute viele Menschen mit ihren Produkten begeistern. Stellvertretend für die Gemeinschaften, hinter denen sie stehen, haben Jameson und Dickies etwas Einzigartiges entwickelt: Die „Crafted Together“ Kollektion feiert den down-to-earth Spirit beider Marken mit einer gemeinsam entwickelten Streetwear-Kollektion und einer Jameson Limited Edition Flasche: Coole Dickies-Teile mit einem Jameson-Twist und eine kultige Jameson Flasche mit einem Dickies-Twist.

Ute Zimperfeld, Head of Brand Management Pernod Ricard Deutschland:

„Die Zusammenarbeit von Dickies und Jameson fühlt sich aufgrund der beiden Markenidentitäten und unserer gemeinsamen DNA wie eine natürliche Partnerschaft an. Wir sind begeistert von der Kollaboration, um an unsere Markengeschichte zu erinnern!“

Die „Crafted Together“ Kollektion wird weltweit in insgesamt 26 Märkten gelauncht. In Deutschland startet die groß angelegte Social Media Kampagne auf Facebook und Instagram ab Mitte Juli mit ausgewählten Influencer:innen. Als Host des HUBER Skate Fest, dem erstmals stattfindenden Skate-Festival, am 18. und 19. August in Köln, baut Jameson die durch Dickies entstandene Verbindung zur Skate-Community weiter aus. Mit Bars, DJ-Set-Ups, Food Trucks und vielen Features wird für den optimalen Festival-Vibe gesorgt. Hier können sich Skate-Fans auf die Limited Edition Flasche, sowie auf die stark limitierten Teile der Kollektion in einem Pop Up Store freuen. Der gesamte Erlös der Kollektion wird für einen guten Zweck gespendet.

Drink Empfehlung: Jameson Ginger Ale & Lime

Eiswürfel in ein Highball Glas geben.

4 cl Jameson Irish Whiskey dazu geben.

Glas mit Ginger Ale auffüllen und mischen.

Dann noch einen Spritzer Limettensaft, die restliche Spalte geht direkt ins Glas.

Mehr Informationen auf: https://www.amazon.de/dp/B0C65NSN6N?maas=maas_adg_26F2C7815E3A9BC35A6529E41972C259_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas